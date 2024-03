Weil er noch die Streckenführung von Judendorf-Straßengel besichtigen musste (dort geht heuer am 14./15. September das Finale der Rad-Bundesliga in Szene), verspätete sich Österreichs Rad-Präsident Harald Mayer bei der Teampräsentation des Rennstalls WSA KTM Graz. Alles andere als Verspätungen wollen die Steirer in der heurigen Saison aufreißen – im Gegenteil, die gesteckten Ziele sind hoch, aber auch realisierbar.