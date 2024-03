Auch wenn nach dem Duell gegen Oberwart in der Qualifikationsrunde noch acht Spiele ausstehen, sieht Michael Schrittwieser bereits heute (19 Uhr) in Walfersam ein Schlüsselspiel für den Einzug ins Viertelfinale. „Dann haben wir drei Siege Vorsprung. Das ist schwer aufzuholen.“ Die Kapfenberger starteten perfekt in die Qualifikationsrunde. Die jungen Spieler bekamen beim 102:90 gegen Eisenstadt viel Spielzeit und auch Reaudale „Rudi“ Shamaar Williams stand nach seiner Suspendierung aus disziplinarischen Gründen wieder auf dem Parkett. „Er hat die Botschaft verstanden und sich in den letzten zwei Wochen im Training gut integriert. Auch das Ziel war in Ordnung“, sagte Schrittwieser. Oberwart wurde wie Kapfenberg im Grunddurchgang durch viele Verletzungen unter Wert geschlagen. Ähnlich wie die Bullen kommen auch die Kanoniere immer besser in Schwung. „Wir sind die Teams, gegen die keiner im Viertelfinale spielen will“, sagt Schrittwieser.