Könnten die Wände in der „Gösser“ sprechen, sie könnten unzählige spannende Geschichten deklamieren. Wie jene von den elf Vereinsvorständen, die vor einem Dreivierteljahrhundert ebendort den steirischen Zweig des Allgemeinen Sportverband Österreichs gründeten. Das Land erhob sich aus den Trümmern der Zerstörung und „im Sport wurde der Ruf nach einem dritten, unpolitischen Dachverband neben der ASKÖ und der Union laut“, erzählt Christian Purrer. Er steht dem ASVÖ in der Steiermark seit 2003 und mittlerweile auch in seiner rot-weiß-roten Gesamtheit als Präsident vor. Weiß-grüner Gründervater und erster Präsident war am 26. Februar 1949 Karl Kölli und an der Gründungsstelle wurde nun mit Verdienten das Jubiläum begangen. Als Gratulanten stellten sich neben dem Ex-Präsidenten Werner Achleitner (2000 bis 2003) freilich Purrers Pendants Gerhard Widmann (ASKÖ) und Stefan Herker (Union) ein. „Wir sind bei vielen Projekten ein Herz und eine Seele. Es ist für die Steiermark wichtig, dass wir gemeinsam marschieren“, sagte Purrer.