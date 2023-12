Kondition, Orientierungssinn und eine solide Technik auf den Langlauflatten sind in der Eisenerzer Ramsau gefragt. Im Lager der Ski-Orientieungsläuferr werden nämlich die ersten Titel ausgelaufen. Angeführt von Mitteldistanz-Meisterin Antonia Erhart (OLC Graz) schicken sich die Steirer an, den Heimvorteil zu nutzen. Ausgetragen werden die Staatsmeisterschaften im Sprint (Samstag, 13.30 Uhr) und in der Sprint-Mixed-Staffel (Sonntag, 11 Uhr). Für viele Athleten wird es der erste scharfe Test für die WM. Die wird von 21. bis 27. Jänner in der Ramsau ausgetragen.