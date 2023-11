Dank sportaffiner Eltern hat Elisa Winter viel ausprobiert, von Volleyball über Reiten bis hin zu Fußball oder Laufen. Doch geworden ist es letztlich dann der Radsport, in den sich die 19-Jährige „schnell verliebt hat.“ Aber warum? „Schon beim Laufen habe ich bemerkt, dass ich mich sehr gerne schinde und meine Stärken im Ausdauerbereich habe, doch das haben mir dann meine Gelenke heimgezahlt, deswegen bin ich aufs Rad gestiegen“, schildert die Großhartmannsdorferin, die vergangenes Jahr in Hartberg maturiert hat und mittlerweile nach Gleisdorf gezogen ist, ihren sportlichen Werdegang. Und der kann sich bereits sehen lassen: Winter, die fürs Team „Radteam Tirol Ladies“ fährt, erreichte heuer den ersten Platz in der Elite-Frauen-Bundesliga. Doch damit nicht genug, die 19-Jährige, die Christina Schweinberger als Vorbild nennt, hat noch viel vor: „Ich will nicht nur in Österreich erfolgreich sein, sondern mir auch international einen Namen machen.“