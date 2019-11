Facebook

Alexander Benda und Vinzenz Höck © GEPA pictures

Die Staatsmeisterschaft im Kunstturnen in Graz ist geschlagen und aus steirischer Sicht durchaus erfolgreich über die Bühne gegangen. Nur am Pauschenpferd siegte keiner der beiden ATG-Turner Vinzenz Höck und Alexander Benda. Die beiden Steirer durften sich über je drei Staatsmeistertitel freuen.

Bende holte sich die Hälfte aller möglichen Gerätetitel und triumphierte am Boden, am Barren und am Reck. Höck jubelte über den Sprung- und Ringe-Staatsmeistertitel und jubelte am Samstag schon über den Titel im Mehrkampf.

