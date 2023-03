Die 14,77 Kilometer am Rundkurs Eichberg haben es Günther Knobloch nicht unbedingt angetan. Im Vorjahr schied er in Sonderprüfung 12 – eben dem Rundkurs Eichberg – aus. Und auch heuer hätte es den Steirer bei der Rebenland-Rallye beinahe erwischt. Es war die 14. Sonderprüfung, wo er eine mit Laub verdeckte Kante übersah – die Folge war ein Hochgeschwindigkeitsdreher im fünften Gang. „120 km/h im Wald – das ist dann nicht so langsam“, konnte Knobloch nach Ende der letzten Etappe schmunzeln. Er schaffte es, seinen Skoda Fabia Richtung Bande zu retten, und flog nicht in den Wald ab. „Sonst wäre es wieder vorbei gewesen.“ Der Unfall kostete 45 Sekunden, der vermeintlich sichere dritte Rang war plötzlich weg. Kristof Klausz zog vorbei.