"Ein bissl mehr putzen müssen wir“, sagte Mountainbike-Downhill-Profi David Trummer, als er sich vor etwas mehr als einer Woche im regnerischen Maribor auf die Staatsmeisterschaft in Innsbruck und die Weltmeisterschaft in Leogang vorbereitete. Das Putzen des Rades wird dem Gnaser auch gestern keine Mühe bereitet haben. Vielmehr wird es nach der Gatschpartie in Leogang mit einem breiten Grinsen im Gesicht stattgefunden haben. Und möglicherweise mit der WM-Silbernen um den Hals. Es ist ganz ohne Zweifel der größte Erfolg in der Mountainbike-Karriere des 26-jährigen Südoststeirers. Silber bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2011, der Gesamtsieg im Europacup 2014 und Bronze bei der Europameisterschaft in Pampilhosa (Portugal) im Vorjahr waren bislang das höchste der Gefühle.