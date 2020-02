Facebook

Sandro Siebenhofer wurde in Russland Siebenter © GEPA pictures

Nächster Karriere-Meilenstein für Sandro Siebenhofer: Der Steirer erreichte beim vorletzten Weltcuprennen im russischen Sunny Valley als Dritter seines Viertelfinal-Rennens den neunten Rang und damit sein bestes Weltcup-Ergebnis - bisher hatte er drei zehnte Plätze zu Buche stehen.

Der 23-Jährige freute sich über das bislang beste Resultat seiner Karriere, weiß aber, dass mehr möglich gewesen wäre: "Das Achtelfinale war voll in Ordnung, da habe ich einen wirklich guten Lauf erwischt. Im Viertelfinale waren dann leider ein paar kleine Fehler dabei, dazu hat mich Kevin Drury einmal in die Garage geschickt", sagte Siebenhofer. In das Weltcupfinale am 14. März in Veysonnaz (SUI) nimmt er unter anderem die Erkenntnis mit, "dass ich mit den schnellsten Fahrern im Feld mithalten kann".

Schweizer Doppelsieg, Ofner Zwölfte

Das beste Resultat aus österreichischer Sicht erzielte Johannes Aujesky (NÖ) als Siebenter. Der Sieg ging an den Marc Bischofberger, bei den Damen triumphierte seine Schweizer Landsfrau Fanny Smith. Die Steirerin Katrin Ofner belegte als Dritte ihrer Viertelfinal-Heats den zwölften Platz.