Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Georg Zott, Thomas Mathis, Martin Strempfl © Margit Melmer/ÖSB

Sportschütze Martin Strempfl (SV Freistritztal) wird Österreich bei der Luftgewehr-Europameisterschaft, die von 23. Februar bis 2. März in Breslau (POL) stattfindet, vertreten. Die Startberechtigung hat sich der 35-Jährige beim nationalen Ausscheidungswettkampf am Wochenende in Innsbruck erarbeitet. Über internationale Ergebnisse haben sich Österreichs beste Sportschützen für die interne Ausscheidung qualifiziert und am Wochenende drei Wettkämpfe geschossen.