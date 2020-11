Grand Slam of Darts: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Am heutigen steht der vorletzte Tag des Grand Slam of Darts an. In den Halbfinals wird um den Einzug ins große Finale gekämpft. Wir zeigen euch, wie Ihr das Spektakel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Grand Slam of Darts: Die Halbfinals im Überblick

Der Grand Slam of Darts findet vom 16. bis 24. November 2020 in der Ricoh Arena in England statt und wird bereits zum 14. Mal ausgetragen. In diesem Jahr sind aus bekannten Gründen keine Zuschauer zugelassen

Am heutigen Montag, den 23. November, stehen die Halbfinals auf dem Programm. Am morgigen Dienstag wird dann der diesjährige Champion des Grand Slam of Darts ermittelt.

Grand Slam of Darts, Halbfinale: Begegnungen

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 ab 20 Uhr James Wade Dimitri Van den Bergh anschließend Jose de Sousa Simon Whitlock

Grand Slam of Darts: Die Halbfinals heute live im TV und Livestream

Die beiden Duelle des heutigen Tages beim Grand Slam of Darts könnt Ihr live und in voller Länge bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst hat sämtliche Begegnungen des Turniers in seinem Programm. Wie gewohnt wird Euch Elmar Paulke als "deutsche Stimme des Darts" durch die Partien begleiten. Als Experten sind Sarah Milkowski und Rene Eidams im Einsatz.

Auch Fans weiterer Sportarten kommen bei DAZN nicht zu kurz. Neben Fußball aus Europas Topligen (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga) könnt Ihr dort auch US-Sport (MLB, NHL und NFL), WWE, UFC, Boxen und Tennis verfolgen.

Grand Slam of Darts: Whitlock kegelt MvG sensationell aus dem Turnier

Am Sonntagabend sorgte Simon Whitlock für eine Überraschung beim Grand Slam of Darts. Der Australier warf Michael van Gerwen aus dem Turnier. Im Decider behielt der "Wizard einen kühlen Kopf und gewann das Match mit 16:15.

Dabei stellte Whitlock zudem einen Rekord mit zwanzig 180ern in einem Grand Slam Match auf. Van Gerwen wartet damit seit 2017 auf den nächsten Sieg beim Grand Slam of Darts.

Im Jahr 2018 musste sich Mighty Mike im Finale Gerwyn Price geschlagen geben, der auch im Folgejahr die Trophäe in die Höhe stemmte. Im vergangenen Jahr scheiterte van Gerwen im Halbfinale.

Grand Slam of Darts: Die Ergebnisse der Viertelfinals

Am gestrigen Sonntagabend waren alle Duelle unglaublich knapp. Die Akteure Wade, de Sousa, van den Berg und Whitlock setzten sich durch und sind heute gefragt.