Wintersport am Sonntag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach einem spektakulären Samstag stehen auch am heutigen Sonntag wieder einige Wintersport-Wettbewerbe an. Hier bekommt Ihr den Überblick, was heute alles läuft und wo Ihr die Events heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© imago images / Eibner Europa

Wintersport am Sonntag: Der heutige Zeitplan

Der heutige Wintersport-Sonntag überzeugt mit Slalom, gefolgt vom Zweierbob und Skispringen zum Abschluss.

Uhrzeit Sportart Wettbewerb Ort Land 10.15 Uhr Ski alpin (Slalom) 1. Lauf der Frauen Levi Finnland 13.15 Uhr Ski alpin (Slalom) 2. Lauf der Frauen Levi Finnland 13.30 Uhr Bob (Zweier) 1. Lauf der Männer Sigulda Lettland 15.00 Uhr Bob (Zweier) 2. Lauf der Männer Sigulda Lettland 15.50 Uhr Skispringen Einzelspringen der Männer Wisla Polen 16.00 Uhr Skispringen Teamspringen der Männer Wisla Polen

Wintersport am Sonntag: Slalom, Bob und Skispringen heute live im TV und Livestream

Für Wintersport im Free-TV habt Ihr auch in dieser Saison wieder zwei zentrale Anlaufstellen: ARD und Eurosport . ARD zeigt heute den 2. Slalomlauf der Frauen in Levi, den 2. Zweierbob-Lauf der Herren in Sigulda und beide Durchgänge der Skispringer in Wisla live. Auf Eurosport seht Ihr heute beide Slalom-Läufe der Frauen in Levi sowie das Skispringen der Männer in Wisla live und in voller Länge.

Beide Sender haben all ihre Übertragungen auch als Livestream zur Verfügung stehen.

Beide Eurosport-Sender (1 und 2) könnt Ihr rund um die Uhr und ohne zusätzliche Kosten auch auf DAZN sehen. Dementsprechend seht Ihr die Slalom-Läufe der Frauen sowie das Skispringen der Männer auch auf der Plattform des Streamingdienstes live und in voller Länge.

Wintersport am Sonntag: Slalom und Skispringen heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr die Slamomläufe der Damen sowie das Skispringen der Männer auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

Hier entlang zum Liveticker zu den Slamomläufen.

Hier zum Skispringen-Liveticker.

© imago images / Eibner

Wintersport: Stand im Damen-Slalom nach erstem Tag

Ein bekanntes Bild an der Spitze: Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin und Katharina Liensberg beendeten auch die Vorsaison in genau gleicher Reihenfolge.

Keine der drei deutschen Teilnehmerinnen Lena Dürr (Rang 17, 14 Punkte), Andrea Filser (Rang 23, 8 Punkte) und Marina Wallner (Rang 24, Punkte 7) konnten die Top 15 nach den ersten beiden Läufen knacken.