"Sind sehr enttäuscht": Die Stimmen zu Atletico Madrid gegen Red Bull Salzburg

Marcos Llorente hatte den Favoriten in Führung gebracht (29.). Die Bullen drehten die Partie zwischenzeitlich durch Tore von Dominik Szoboszlai (40.) und Mergim Berisha (47.). Zum Auftakt waren sie daheim nicht über ein 2:2 gegen Lok Moskau hinausgekommen. Ihre nächste CL-Partie bestreiten die Salzburger nächsten Dienstag (3. November) zu Hause gegen Titelverteidiger und Tabellenführer Bayern München.

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Das Gefühl jetzt ist, dass wir sehr enttäuscht sind. Vom Gefühl her hatten wir die totale Kontrolle, bekommen aber am Ende ein Standard-Tor. Das ist schwierig für uns. Aber ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft. Wir haben gut gespielt. Viele gute junge Spieler haben auch eine super Leistung geliefert. Es ist schade, dass wir in diesem Moment im Turnier nach zwei guten Spielen nur einen Punkt haben. Aber wir haben gut gespielt."

Rasmus Kristensen (Salzburg-Verteidiger): "Wir hätten uns sicher einen Punkt verdient. Es ist schade, dass wir in den letzten fünf Minuten ein Tor bekommen haben. Aber wir haben so gut gespielt, die ganze Gruppe hat so gut gekämpft. Es ist nicht einfach, hier zu spielen. Wir haben fast einen Punkt gewonnen, aber es war am Ende nicht genug. Ein Spieler wie Joao Felix braucht drei, vier gute Situationen, dann macht er zwei Tore. Das ist die Champions League, aber wir haben auch Weltklasse-Spieler. Es war Pech, aber ich glaube, wir können sehr stolz sein."

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A