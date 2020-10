FC Porto gegen Olympiakos Piräus: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der zweite Spieltag der UEFA Champions League steht an. In Gruppe C treffen der FC Porto und Olympiakos Piräus aufeinander. Was Ihr zum Spiel wissen müsst und wo Ihr es live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.