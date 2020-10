Bundesliga, 4. Spieltag - Stimmen und Reaktionen: 1:4 gegen den FC Bayern? "Sauerstoffzelt wäre aktuell ganz gut"

Facebook

SPOX dokumentiert die Stimmen über die Samstagsspiele der Bundesliga von Sky und den Pressekonferenzen.

Arminia Bielefeld - FC Bayern München 1:4

Hansi Flick (Trainer FC Bayern) ...

... zum Spiel: "Die erste Halbzeit war nah an dem, was wir uns vorstellen. Aber wir haben etwa fünf Minuten gehabt, bei denen wir zu nachlässig waren. Das hat mir nicht gut gefallen und da machen wir uns das Leben selber schwer. Wir hätten den Ball besser laufen lassen müssen.

... den Stars des Spiels: "Für mich war Thomas Müller mit Robert Lewandowski einer der beiden Besten Spieler des Spiels. Wir können natürlich besser verteidigen, aber es ist so, dass uns aktuell einige Trainingseinheiten fehlen. Wir hatten eine Woche, um uns auf das erste Bundesligaspiel vorzubereiten und bis jetzt haben wir nicht viel Mannschaftstraining gehabt. Es wird eine Herausforderung, aber es gibt keine Alternativen und deshalb nehmen wir es so an. Man versucht schon alle durchzuwechseln, damit die Belastungssteuerung dementsprechend ist."

Robert Lewandowski (Doppelter Torschütze FC Bayern München): "Arminia Bielefeld hat mit dem Ball richtig gut gespielt. In dieser Saison können sie zeigen, dass sie kämpfen und eine bessere Leistung abliefern können. Für uns hat im Grunde alles nach Plan funktioniert. Wir haben selber gemerkt, dass wir nach dem vierten Treffer zu wenig gezeigt haben, aber nach den Länderspielen ist das erste Spiel wieder sehr schwierig und wir haben gezeigt, dass wir gewinnen wollten. Wir müssen den Rhythmus halten und auch das nächste Spiel gewinnen."

Manuel Neuer (Kapitän und Torhüter FC Bayern München): "Wir haben eine gute Leistung gezeigt und einen tollen Platz vorfinden können. Kompliment an den Platzwart, denn wir konnten unser Spiel aufsetzen. Es war wichtig, dass wir die Tore erzielt haben und hinten in der ein oder anderen Situation in der Defensive konzentriert da zu sein. Dementsprechend haben wir ein gutes Gesicht gezeigt und die vier Tore sprechen für unsere starke Offensive."

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): "Dass der FC Bayern eine andere Qualität hat, das wissen wir. Und dass es passieren kann, in der Höhe zu verlieren, wussten wir ebenfalls vor dem Spiel. Aber deshalb ist man nicht zufrieden, gerade nicht mit der ersten Halbzeit. Wir waren zu brav und hatten zu viel Respekt. Sowohl in der Defensive, als auch in der Offensive haben wir noch Steigerungspotential."

Fabian Klos (Arminia Bielefeld): "Wir haben es gar nicht so schlecht gemacht. Wir haben zu 80 Prozent den Plan umgesetzt und in der einen oder anderen Situation der Mut gefehlt. Sonst hätten wir vielleicht schon eher ein Tor erzielen können. Wir wollten es den Bayern schwer machen und ob wir es geschafft haben, das weiß ich nicht. Es ist einfach die beste Mannschaft der Welt. Ein Sauerstoffzelt wäre aktuell ganz gut für uns. Einen Vorwurf, dass wir nicht alles probiert haben, kann man uns nicht machen. Natürlich erwarten die Leute, dass ich eine Liga höher auch meine Tore erziele, aber es hat sich leider noch nicht ergeben. Als Stürmer muss man immer weiter machen und irgendwann geht der Ball wieder rein."

1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 0:1

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Mir ist egal, was der FC Bayern macht, denn wir müssen auf uns schauen. Jedes Spiel ist anders und jedes Spiel hat seine Geschichte. Es ist für uns gegen alle Gegner schwierig."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Für mich war es ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben es aber in der ersten Halbzeit nicht geschafft, aus unseren zwei, drei Chancen ein Tor zu machen. Dann dürfen wir das Gegentor so nicht fressen."

Felix Passlack (Borussia Dortmund): "Man hat gesehen, dass der Sieg hochverdient war. Wir hatten viel mehr Torschüsse und haben mehr aus unserem Spiel gemacht. Wir sind froh, dass wir so einen großen Kader mit so einer hohen Qualität haben. Ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Ich habe im Sommer hart gearbeitet, damit ich wieder hier auf dem Feld stehe. Wir werden nun alle Möglichkeiten nutzen, um in der nächsten Partie wieder mit voller Energie auf dem Feld zu stehen."

Marco Reus (Kapitän und Siegtorschütze Borussia Dortmund): "Entscheidend war, dass wir das Tor erzielt haben. Es hat sich relativ früh herausgestellt, dass derjenige, der den ersten Treffer erzielen wird, auch dieses Spiel gewinnt. Wir haben uns in Hoffenheim immer schwer getan. Es war ein ausgeglichenes Spiel und es kam in der zweiten Hälfte darauf an, zielstrebiger zu werden. Man hat gesehen, dass ihnen Spieler fehlten, da sie nicht so torgefährlich waren, wie in den vergangenen Spielen. Wir sind froh, dass wir in die kommenden englischen Wochen mit einem Sieg gestartet sind."

Oliver Baumann (Torhüter und Kapitän TSG Hoffenheim): " Es war 90 Minuten lang ausgeglichen und es war immer die Frage, auf welcher Seite das Spiel kippen würde. Und mit den Einwechslungen, die Dortmund dann getätigt hat, wurde es für uns nicht einfacher. Diese Spieler haben den Unterschied gemacht und frischen Wind ins Spiel gebracht. Es ist ärgerlich, weil für uns mehr drin war. Für mich war es ein Spiel auf Augenhöhe."

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:1

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, auch von den Abschlüssen her, in der zweiten war es Wolfsburg. Von daher war es wohl ein gerechtes Unentschieden. Es war sehr viel Intensität drin, da führen Kleinigkeiten dazu, wie spielbestimmend du bist. Jetzt freuen wir uns einfach auf das Champions-League-Spiel."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "In der zweiten Halbzeit war es ein sehr guter Auftritt. Es war eine tolle Reaktion nach einem unglücklichen Elfmeter. Ich bin sehr zufrieden.

FC Augsburg - RB Leipzig 0:2

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): " Es sind solche Spiele, wo du den Anspruch hast, in der Tabelle oben zu stehen. Und dann solltest du auch in Augsburg gewinnen. Um unser Ziel zu erreichen, ist jeder Punkt wertvoll und deshalb nehmen wir die drei Punkte gerne mit."

Yussuf Poulsen (Torschütze RB Leipzig): "Wir waren über 70 Minuten dominant und haben ein gutes Spiel gezeigt. Wir waren die bessere Mannschaft, trotz der vielen und intensiven Länderspielen. Insgesamt war es ein gutes Spiel von uns und haben verdient drei Punkte mit nach Hause genommen."

Rafal Gikiewicz (Torhüter FC Augsburg): "Leipzig kann besseren Fußball spielen und mit etwas Glück hätten auch das erste Tor erzielen können. Wir müssen es aber nun so akzeptieren und wissen, was wir besser machen müssen."

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Der Sieg war absolut verdient. Wir wollten defensiv gut stehen und durch Umschaltmomente ins letzte Drittel des Gegners kommen. Aber Leipzig hat das beste Gegenpressing der Liga - wir haben es nicht geschafft, uns daraus zu befreien. Nach dem Traumtor von Poulsen mussten wir noch mehr raus. Dann hatte Leipzig die Räume und Möglichkeiten, noch höher zu gewinnen. Aber wir müssen uns für die Leistung nicht schämen."

Hertha BSC - VfB Stuttgart 0:2

Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart): "Wir haben diszipliniert gekämpft und ich finde, wenn man wenig Zugriff hat und der Gegner es gut macht, muss man über die Basics kommen. Wir haben gekämpft, sind viel gelaufen und haben wenig Torchancen zugelassen. Immer wenn wir 100 Prozent geben, dann sollte man uns nicht unterschätzen."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Es fühlt sich gut an, dass wir angekommen sind. Wir sind einen Sieg weiter und beide Füße müssen auf dem Boden bleiben. Wir müssen weiter arbeiten und schauen, dass wir im nächsten Spiel wieder gut performen."

Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC Berlin): "Ich glaube, dass wir uns derzeit in einem Umbruch befinden, da wir viele Spieler verloren haben. Es sind viele junge und ausländische Spieler hinzugekommen, die sich erst einmal einfinden müssen. Aber das darf keine Ausrede sein. Wir dürfen nicht vier von fünf Pflichtspielen verlieren. Zumindest nicht mit so einem Anspruch, den wir haben."

Bruno Labbadia (Trainer Hertha BSC Berlin): "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und bekommen mit der ersten Torchance für den VfB Stuttgart die Unsicherheit. Wir waren im vorderen Bereich extrem unsauber und der letzte Pass ist einfach nicht gekommen. Das ist der Grund, wieso wir dieses Spiel verloren haben. Wir haben uns selbst geschlagen. Es war ein zu statisches Spiel im Angriff und wir sind nicht in die Räume gestartet."

SC Freiburg - Werder Bremen 1:1

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Wir müssen das Spiel gewinnen und mehr Überzeugung im Strafraum haben, um einen Treffer zu erzielen. Der Aufwand war groß, die Struktur war gut, aber das Ergebnis nicht."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Ich bin sehr zufrieden mit dem Punkt. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für uns in Freiburg. Damit würde ich unseren Saisonstart punktemäßig als sehr gelungen ansehen. Ein Sieg für uns wäre vermessen gewesen. In Summe gab es leichte Vorteile für Freiburg, aber es ist kein unverdienter Punkt für uns. Wir nehmen ihn gerne mit."

Niclas Füllkrug (Torschütze Werder Bremen): "Wir haben uns schon vorgenommen, dieses Spiel zu gewinnen. Wenn man den Spielverlauf sieht, ist das Unentschieden für uns allerdings in Ordnung. Wir haben auch ein oder zwei Phasen im Spiel gehabt, bei der wir ein weiteres Tor erzielen konnten. Aber gerade zum Ende und zu Beginn war uns Freiburg überlegen."

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 0:1

Jan-Moritz Lichte (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben sehr, sehr viel investiert - an den Daten sieht man aber auch, dass Leverkusen sehr viel investieren musste, um das Spiel zu gewinnen. Ein Punkt wäre nicht unverdient gewesen. Momentan ist das bitter für uns, aber wir machen weiter. Dass wir mit allem - wirklich mit allem - versuchen, Spiele zu gewinnen, hat man gesehen."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Ich bin sehr zufrieden, dass wir gewonnen haben. Nach drei Unentschieden war das wichtig für uns, das hat man gesehen. Weil wir das Spiel sehr kontrolliert gespielt haben, haben wir das auch verdient. Wir haben gegen eine Mannschaft mit sehr viel Energie gespielt. Die wollten heute wirklich ein gutes Ergebnis holen."

