Hansa Rostock - TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / MIS

Der TSV 1860 München ist nahezu perfekt in die neue Saison gestartet. Nach vier Spielen stehen zehn Punkte zu Buche. Nur am zweiten Spieltag gegen den 1. FC Magdeburg kam das Team von Trainer Michael Köllner nicht über ein Unentschieden hinaus.

Hansa Rostock - TSV 1860 München: Ort, Datum, Anpfiff, TV-Übertragung

Wettbewerb: 3. Liga

Datum: 17. Oktober 2020

Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Ostseestadion (Rostock)

Ostseestadion (Rostock) Übertragung: MagentaSport, BR

Hansa Rostock vs. 1860 München: Schiedsrichter

Folgendes Schiedsrichtergespann leitet heute die Partie:

Schiedsrichter: Konrad Oldhafer

Konrad Oldhafer Assistenten: Jost Steenken, Luca Jürgensen

Hansa Rostock - TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die gute Nachricht vorweg: Das Top-Spiel am 5. Spieltag in der 3. Liga wird live im Free-TV zu sehen sein. Wie gewohnt zeigen die dritten Programm der ARD einige ausgewählte Spiele live und in voller Länge. So strahlt der BR am Samstag ab 14 Uhr die Begegnung zwischen Hansa Rostock und dem TSV 1860 München aus.

Außerdem bietet der Bayerische Rundfunk einen kostenlosen Livestream zur Begegnung im Rostocker Ostseestadion an. Hier könnt Ihr diesen abrufen.

Darüber hinaus zeigt auch Magenta Sport , das die Rechte an allen Partien der 3. Liga hält, das Spiel wie gewohnt live. Telekom-Kunden können den Pay-TV-Sender auf dem Fernseher abrufen. Dazu gibt es einen kostenpflichtigen Livestream. Diesen findet Ihr hier.

Magenta beginnt die Vorberichterstattung eine Viertelstunde vor dem Anstoß. Dann sind Moderator Gari Paubandt und Kommentator Andreas Mann im Einsatz.

Hansa Rostock - TSV 1860 München heute im Liveticker

Wer nicht auf Bewegtbild zurückgreifen kann, verpasst mit SPOX nichts. Wir haben zu allen Spielen der 3. Liga einen eigenen Liveticker im Programm.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Hansa Rostock gegen den TSV 1860 München .

Hansa Rostock - TSV 1860 München: Die Aufstellungen

Hansa Rostock: Kolke - Riedel, Sonnenberg, Reinthaler - Neidhart, Löhmannsröben, Bahn, Horn - Litka, Breier - Verhoek

Kolke - Riedel, Sonnenberg, Reinthaler - Neidhart, Löhmannsröben, Bahn, Horn - Litka, Breier - Verhoek TSV 1860 München: Hiller - Willsch, Moll, Salger, Steinhart - Neudecker, Tallig, Wein Dressel - Mölders, Lex

© imago images/ChristianSchroedter

3. Liga: 5. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 16.10. 19 Uhr Magdeburg Türkgücü-Ataspor 17.10. 14 Uhr Bayern München II 1. FC Kaiserslautern 17.10. 14 Uhr FC Ingolstadt SC Verl 17.10. 14 Uhr FC Hansa Rostock 1860 München 17.10. 14 Uhr VfB Lübeck SG Dynamo Dresden 17.10. 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden Waldhof Mannheim 17.10. 14 Uhr FSV Zwickau KFC Uerdingen 05 18.10. 13 Uhr 1. FC Saarbrücken SpVgg Unterhaching 18.10. 14 Uhr MSV Duisburg Hallescher FC 18.10. 15 Uhr SV Meppen FC Viktoria Köln

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Nun wartet auf die Löwen mit Hansa Rostock ein Kontrahent im Aufstiegsrennen. Hansa hat bislang sieben Zähler gesammelt und könnte mit einem Sieg über die Löwen zum Tabellenführer aufschließen.