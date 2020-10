Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen: Datum, Zeit, Austragungsort

Die Partie zwischen Mainz und Leverkusen steigt am Nachmittag des heutigen Samstag um 15.30 Uhr. Die Spiele in der Samstags-Konferenz sind die ersten am 4. Spieltag, da ausnahmsweise kein Spiel am Freitag stattfand.

Austragungsort des Spiels wird die Mainzer Opel Arena sein. Zuschauer sind bei der Begegnung aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie nicht zugelassen.

Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen live im TV und Livestream

Schlechte Nachrichten für alle Fußball-Fans: Die Partie zwischen Mainz und Leverkusen wird - wie alle Spiele am Samstagnachmittag in der Bundesliga - nicht im Free-TV gezeigt werden. Der Pay-TV-Sender Sky hält die Exklusivrechte an der Live-Übertragung.

Dementsprechend wird das Spiel ausschließlich auf Sky zu sehen sein, dafür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Abonennten können die Partie via SkyGo auch im Livestream sehen.

Mainz 05 - Bayer Leverkusen im Liveticker

Solltet Ihr das Spiel nicht live im TV oder Livestream sehen können oder sehen wollen, haben wir eine weitere Alternative für Euch: Unseren Liveticker.

Zum Liveticker des Spiels Mainz gegen Leverkusen gelangt Ihr hier , unsere Liveticker-Übersicht könnt Ihr hier sehen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

Beide Teams starteten enttäuschend in die neue Bundesliga-Saison. Leverkusen konnte bislang noch keins seiner drei Spiele gewinnen, die Werkself trennte sich dreimal Unentschieden: Gegen den VfL Wolfsburg trennte man sich 0:0, gegen RB Leipzig und den VfB Stuttgart endeten die Partien jeweils 1:1.

Auch Mainz hat bislang noch kein Spiel gewinnen können, die 05er verloren sogar alle drei Spiele in der laufenden Saison. Gegen RB Leipzig unterlag der FSV zum Saisonstart mit 1:3, gegen den VfB Stuttgart und Mainz 05 musste sich das Team von Trainer Jan-Moritz Lichte sogar noch deutlicher mit 1:4 und 0:4 geschlagen geben.