Als Vietnam-Ersatz: Kehrt die Formel 1 nach Istanbul zurück?

Die Formel 1 könnte laut Informationen der BBC nach Istanbul und Jerez zurückkehren. Währenddessen gilt es wohl als wahrscheinlich, dass in dieser Saison kein Rennen mehr in Vietnam ausgetragen wird.

© imago images / HochZwei

Die Planer der Formel 1 hatten aufgrund der hohen Antrittsgelder demnach gehofft, den Großen Preis von Vietnam, der ursprünglich im April auf dem Kalender stehen sollte, im November auszutragen. Nahe des Rundkurses waren aber erneut zahlreiche Coronafälle bekannt geworden. Daher seien die Hoffnungen auf ein Rennen in Hanoi in diesem Jahr in den letzten Wochen zurückgegangen, so der Bericht.

Als Ersatz dafür sollen Istanbul und Jerez zur Verfügung stehen. Die Formel 1 soll sogar unabhängig von Vietnam einen Grand Prix an einer der beiden Orte planen. Jerez hat zuletzt 1997 einen Grand Prix ausgetragen, war aber bisher ein unregelmäßiger Austragungsort für Tests. In Istanbul fand dagegen von 2005 bis 2011 ein Grand Prix statt. Bekannt ist der Circuit auf der asiatischen Seite der Stadt vor allem für die legendäre Kurve 8, eine dreifache Vollgas-Linkskurve.

Bislang sind insgesamt 13 Rennen bis zum 1. November angesetzt worden. Die Formel 1 hat derweilen schon mehrfach bekannt gegeben, dass mindestens 16 Rennen gefahren werden sollen, um die vollen Fernsehgelder zu generieren. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll die Saison in Abu Dhabi beendet werden. Zuvor sollen noch ein oder zwei Grand Prix in Bahrain stattfinden.

Formel 1: Die weiteren Rennen im Überblick