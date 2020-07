Offiziell: FC Admira Wacker schnappt sich ÖFB-Legionär Christian Gartner

Facebook

Gartner schaffte mit 19 Jahren den Sprung vom SV Mattersburg nach Deutschland, wo er bei Fortuna Düsseldorf und MSV Duisburg kickte. Seit Sommer 2019 war der gebürtige Burgenländer vereinslos.

In seiner Vergangenheit durchlief er von der U16 weg sämtliche ÖFB-Nationalteams und erzielte insgesamt vier Treffer bei 40 Einsätzen.

Zunächst soll Gartner für die Admira Juniors in der Regionalliga Ost auflaufen - Sportdirektor Ernst Baumeister kann sich den Mittelfeldmann aber auch gut als Neuzugang für die Kampfmannschaft vorstellen: "Christian hat bereits in frühen Jahren gezeigt, was in ihm steckt. Das unterstreicht sein Werdegang. Leider hatte er zuletzt großes Verletzungspech. Wir wollen ihm bei den Juniors die Möglichkeit bieten, wieder regelmäßig Spielpraxis zu sammeln."

Der Ex-Mattersburger betont, sich in der Nachwuchsentwicklung beteiligen zu wollen: "Ich bin sehr froh und dankbar, dass mir der FC Flyeralarm Admira diese Chance ermöglicht. Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben und werde alles in meiner Macht stehende unternehmen, um den Jungen bei ihrer Entwicklung zu helfen."