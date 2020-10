MLB Playoffs 2020: Modus, Spielplan Ergebnisse - So lief die Postseason

Am Ende der MLB-Saison 2020 standen wie immer die Playoffs an. Anders als sonst kam es 2020 jedoch zu ein paar signifikanten Anpassungen ans Format, die mehr Teams, mehr Spiele und neutrale Spielstätten zur Folge haben. SPOX erklärt den Modus der MLB Postseason und zeigt auf, wie sich die Los Angeles Dodgers den Titel gesichert haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Die MLB Postseason wird in dieser Saison bereits am 29. September starten, sodass das letzte Spiel der World Series spätestens am 28. Oktober steigen wird. Allerdings hat sich der Modus aufgrund der verkürzten Saison infolge der Corona-Krise geändert.

Wo kann ich die MLB Playoffs live sehen?

DAZN zeigt die MLB-Playoffs wie auch eine Auswahl an Regular-Season-Partien live und on demand. Ein Abonnement für den Online-Streamingdienst kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro für das Jahresticket, die ersten 30 Tage sind sogar kostenlos. Alle Spiele der MLB Playoffs gibt es indes auf MLB.TV , dem hauseigenen kostenpflichtigen Stream der Liga, zu sehen.

MLB: Wer qualifiziert sich für die Playoffs?

Die beiden Ligen der MLB, die National League und die American League, spielen ähnlich wie in der NBA oder der NFL in zwei separaten Wettbewerben einen Sieger aus. Beide Ligen bestehen aus 15 Teams, die in je drei Divisions unterteilt sind.

Normalerweise qualifizieren sich insgesamt zehn Teams für die Postseason, jeweils die drei Division-Sieger sowie zwei Wildcard-Teams, die in einem K.o.-Spiel den finalen Teilnehmer der League Division Series ausspielen.

2020 jedoch ist dies anders. In diesem Jahr qualifizieren sich deren 16 Teams für die Playoffs, acht pro Liga. Dabei sind die drei Division-Gewinner, die in der Setzliste an den Positionen 1 bis 3 positioniert sind, ebenso sind alle Zweiten der Division dabei, sie sind an den Plätzen 4 bis 6 gesetzt. Obendrauf kommen die zwei Teams mit den danach besten Bilanzen der Ligen als Wildcards - an Position 7 und 8 - ins Playoff-Feld.

Wie funktioniert der Modus der MLB Postseason 2020?

Die jeweils acht Teams pro Liga treten in der neu geschaffenen Wildcard Round an. Dabei gilt: Die 1 der Setzliste spielt gegen die 8, die 2 gegen die 7 und so weiter. Das Besondere in diesem Jahr: Die Wildcard Round wird in Best-of-3-Serien ausgetragen und zwar im Ballpark des jeweils höher gesetzten Teams.

Anschließend kommen die in Corona-Zeiten so wichtigen Bubbles ins Spiel. Anders als sonst finden die Playoffs ab der League Division Series komplett auf neutralem Boden statt. Die Serien werden im Best-of-5-Format gespielt und die ALDS werden in San Diego und dem Dodgers Stadium in Los Angeles ausgetragen. Die beiden NLDS wiederum steigen in Texas, nämlich in Arlington und Houston.

Anschließend folgen die League Championship Series, also gewissermaßen das MLB-Halbfinale - ausgetragen im Best-of-7-Format. Ausgetragen wird die ALCS in San Diego, während die NLCS in Arlington steigt.

Die World Series wiederum findet vom 20. bis 28. Oktober ebenfalls in Arlington statt.

MLB Postseason 2020: Der Spielplan

Der Spielplan für die MLB-Playoffs 2020 steht bereits fest, einzig die genauen Uhrzeiten fehlen noch - ebenso die genauen Paarungen. Bemerkenswert ist, dass durch die neutralen Spielorte die Reisetage entfallen, sodass die Serie an aufeinanderfolgenden Tagen ohne Pause gespielt werden. Die Ausnahme ist die World Series, die weiterhin nach dem zweiten und potenziellen fünften Spiel eine Pause einlegt.

MLB: American League Wildcard Series

Datum Uhr Paarung Ergebnis 29. September 20.08 Uhr Minnesota Twins (#3) - Houston Astros (#6), Spiel 1 1:4 29. September 21.08 Uhr Oakland Athletics (#2) - Chicago White Sox (#7), Spiel 1 1:4 29. September 23.08 Uhr Tampa Bay Rays (#1) - Toronto Blue Jays (#8), Spiel 1 3:1 30. September 1.08 Uhr Cleveland Indians (#4) - New York Yankees (#5), Spiel 1 3:12 30. September 19.08 Uhr Minnesota Twins (#3) - Houston Astros (#6) , Spiel 2 1:3 30. September 21.08 Uhr Oakland Athletics (#2) - Chicago White Sox (#7), Spiel 2 5:3 30. September 22.08 Uhr Tampa Bay Rays (#1) - Toronto Blue Jays (#8), Spiel 2 8:2 1. Oktober 1.08 Uhr Cleveland Indians (#4) - New York Yankees (#5), Spiel 2 9:10 1. Oktober 21.10 Uhr Oakland Athletics (#2) - Chicago White Sox (#7), Spiel 3 6:4

MLB: National League Wildcard Series

Datum Uhr Paarung Ergebnis 30. September 18.08 Uhr Atlanta Braves (#2) - Cincinnati Reds (#7), Spiel 1 1:0 (13 Inn.) 30. September 20.08 Uhr Chicago Cubs (#3) - Miami Marlins (#6), Spiel 1 1:5 30. September 23.08 Uhr San Diego Padres (#4) - St. Louis Cardinals (#5), Spiel 1 4:7 1. Oktober 4.08 Uhr Los Angeles Dodgers (#1) - Milwaukee Brewers (#8), Spiel 1 4:2 1. Oktober 18.08 Uhr Atlanta Braves (#2) - Cincinnati Reds (#7), Spiel 2 5:0 1. Oktober 1.08 Uhr San Diego Padres (#4) - St. Louis Cardinals (#5), Spiel 2 11:9 2. Oktober 4.08 Uhr Los Angeles Dodgers (#1) - Milwaukee Brewers (#8), Spiel 2 3:0 2. Oktober 20.08 Uhr Chicago Cubs (#3) - Miami Marlins (#6) , Spiel 2 0:2 2. Oktober 1.08 Uhr San Diego Padres (#4) - St. Louis Cardinals (#5), Spiel 3 4:0

MLB: American League Division Series

Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis 5. Oktober 22.07 Uhr ALDS L.A.: Oakland Athletics (#2) - Houston Astros (#6), Spiel 1 5:10 6. Oktober 2.07 Uhr ALDS San Diego: Tampa Bay Rays (#1) - New York Yankees (#5), Spiel 1 3:9 6. Oktober 22.37 Uhr ALDS L.A.: Oakland Athletics (#2) - Houston Astros (#6), Spiel 2 2:5 7. Oktober 2.10 Uhr ALDS San Diego: Tampa Bay Rays (#1) - New York Yankees (#5), Spiel 2 7:5 7. Oktober 21.35 Uhr ALDS L.A.: Houston Astros (#6) - Oakland Athletics (#2), Spiel 3 7:9 8. Oktober 1.10 Uhr ALDS San Diego: New York Yankees (#5) - Tampa Bay Rays (#1), Spiel 3 4:8 8. Oktober 21.35 Uhr ALDS L.A.: Houston Astros (#6) - Oakland Athletics (#2), Spiel 4 11:6 9. Oktober 1.10 Uhr ALDS San Diego: New York Yankees (#5) - Tampa Bay Rays (#1), Spiel 4 5:1 10. Oktober 1.10 Uhr ALDS San Diego: Tampa Bay Rays (#1) - New York Yankees (#5), Spiel 5 2:1

MLB: National League Division Series

Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis 6. Oktober 20.08 Uhr NLDS Houston: Atlanta Braves (#2) - Miami Marlins (#6), Spiel 1 9:5 7. Oktober 3.38 Uhr NLDS Arlington: Los Angeles Dodgers (#1) - San Diego Padres (#4), Spiel 1 5:1 7. Oktober 20.08 Uhr NLDS Houston: Atlanta Braves (#2) - Miami Marlins (#6), Spiel 2 2:0 8. Oktober 3.08 Uhr NLDS Arlington: Los Angeles Dodgers (#1) - San Diego Padres (#4), Spiel 1, Spiel 2 6:5 8. Oktober 20.08 Uhr NLDS Houston: Miami Marlins (#6) - Atlanta Braves (#2) , Spiel 3 0:7 9. Oktober 3.08 Uhr NLDS Arlington: San Diego Padres (#4) - Los Angeles Dodgers (#1) , Spiel 3 3:12

MLB: American League Championship Series in San Diego

Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis 12. Oktober 1.37 Uhr Tampa Bay Rays (#1) - Houston Astros (#6), Spiel 1 2:1 12. Oktober 22.07 Uhr Tampa Bay Rays (#1) - Houston Astros (#6), Spiel 2 4:2 14. Oktober 2.40 Uhr Houston Astros (#6( - Tampa Bay Rays (#1), Spiel 3 2:5 15. Oktober 2.40 Uhr Houston Astros (#6( - Tampa Bay Rays (#1), Spiel 4 4:3 15. Oktober 23.07 Uhr Houston Astros (#6( - Tampa Bay Rays (#1), Spiel 5 4:3 17. Oktober 0.07 Uhr Tampa Bay Rays (#1) - Houston Astros (#6), Spiel 6 4:7 18. Oktober 2.37 Uhr Tampa Bay Rays (#1) - Houston Astros (#6), Spiel 7 4:2

MLB: National League Championship Series in Arlington

Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis 13. Oktober 2.08 Uhr Los Angeles Dodgers (#1) - Atlanta Braves (#2), Spiel 1 1:5 14. Oktober 0.05 Uhr Los Angeles Dodgers (#1) - Atlanta Braves (#2), Spiel 2 7:8 15. Oktober 0.05 Uhr Atlanta Braves (#2) - Los Angeles Dodgers (#1), Spiel 3 3:15 16. Oktober 2.08 Uhr Atlanta Braves (#2) - Los Angeles Dodgers (#1), Spiel 4 10:2 17. Oktober 3.08 Uhr Atlanta Braves (#2) - Los Angeles Dodgers (#1), Spiel 5 3:7 17. Oktober 22.38 Uhr Los Angeles Dodgers (#1) - Atlanta Braves (#2), Spiel 6 3:1 19. Oktober 2.15 Uhr Los Angeles Dodgers (#1) - Atlanta Braves (#2), Spiel 7 4:3

MLB: World Series 2020

Datum Uhrzeit Paarung Übertragung/Ergebnis 21. Oktober 2.08 Uhr Los Angeles Dodgers - Tampa Bay Rays, Spiel 1 8:3 22. Oktober 2.08 Uhr Los Angeles Dodgers - Tampa Bay Rays, Spiel 2 4:6 24. Oktober 2.08 Uhr Tampa Bay Rays - Los Angeles Dodgers, Spiel 3 2:6 25. Oktober 2.08 Uhr Tampa Bay Rays - Los Angeles Dodgers, Spiel 4 8:7 26. Oktober 1.08 Uhr Tampa Bay Rays - Los Angeles Dodgers, Spiel 5 2:4 28. Oktober 1.08 Uhr Los Angeles Dodgers - Tampa Bay Rays, Spiel 6 3:1

Die Rekordchampions der MLB

Team Anzahl Titel Finals New York Yankees 27 40 St. Louis Cardinals 11 19 Oakland Athletics 9 14 Boston Red Sox 9 13 San Francisco Giants 8 20 Los Angeles Dodgers 6 20 Cincinnati Reds 5 9 Pittsburgh Pirates 5 7

So liefen die MLB Playoffs 2019

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Mittwoch, 2. Oktober 2.08 Uhr Washington Nationals - Milwaukee Brewers 4:3 Donnerstag, 3. Oktober 2.09 Uhr Oakland Athletics - Tampa Bay Rays 1:5

MLB Playoffs 2019: National League Division Series

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Donnerstag, 3. Oktober 23.02 Uhr Atlanta Braves - St. Louis Cardinals, Spiel 1 6:7 Freitag, 4. Oktober 2.37 Uhr Los Angeles Dodgers - Washington Nationals, Spiel 1 6:0 Freitag, 4. Oktober 22.37 Uhr Atlanta Braves - St. Louis Cardinals, Spiel 2 3:0 Samstag, 5. Oktober 3.37 Uhr Los Angeles Dodgers - Washington Nationals, Spiel 2 2:4 Sonntag, 6. Oktober 22.10 Uhr St. Louis Cardinals - Atlanta Braves, Spiel 3 1:3 Montag, 7. Oktober 1.45 Uhr Washington Nationals - Los Angeles Dodgers, Spiel 3 4:10 Montag, 7. Oktober 21.07 Uhr St. Louis Cardinals - Atlanta Braves, Spiel 4 5:4 Dienstag, 8. Oktober 0.40 Uhr Washington Nationals - Los Angeles Dodgers, Spiel 4 6:1 Mittwoch, 9. Oktober 23.02 Uhr Atlanta Braves - St. Louis Cardinals , Spiel 5 1:13 Donnerstag, 10. Oktober 2.37 Uhr Los Angeles Dodgers - Washington Nationals , Spiel 5 3:7

American League Division Series 2019

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Freitag, 4. Oktober 20.05 Uhr Houston Astros - Tampa Bay Rays, Spiel 1 6:2 Samstag, 5. Oktober 1.07 Uhr New York Yankees - Minnesota Twins, Spiel 1 10:4 Samstag, 5. Oktober 23.07 Uhr New York Yankees - Minnesota Twins, Spiel 2 8:2 Sonntag, 6. Oktober 3.07 Uhr Houston Astros - Tampa Bay Rays, Spiel 2 3:1 Dienstag, 8. Oktober 2.40 Uhr Minnesota Twins - New York Yankees , Spiel 3 1:5 Montag, 7. Oktober 19.05 Uhr Tampa Bay Rays - Houston Astros, Spiel 3 10:3 Mittwoch, 9. Oktober 1.07 Uhr Tampa Bay Rays - Houston Astros, Spiel 4 4:1 Freitag, 11. Oktober 2.37 Uhr Houston Astros - Tampa Bay Rays, Spiel 5 6:1

© imago images

MLB Playoffs 2019: National League Championship Series

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Samstag, 12. Oktober 2.08 Uhr St. Louis Cardinals - Washington Nationals, Spiel 1 0:2 Samstag, 12. Oktober 22.08 Uhr St. Louis Cardinals - Washington Nationals, Spiel 2 1:3 Dienstag, 15. Oktober 1.38 Uhr Washington Nationals - St. Louis Cardinals, Spiel 3 8:1 Mittwoch, 16. Oktober 2.05 Uhr Washington Nationals - St. Louis Cardinals, Spiel 4 7:4

American League Championship Series 2019

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Sonntag, 13. Oktober 2.08 Uhr Houston Astros - New York Yankees, Spiel 1 0:7 Montag, 14. Oktober 2.08 Uhr Houston Astros - New York Yankees, Spiel 2 3:2 (11 Inn.) Dienstag, 15. Oktober 22.08 Uhr New York Yankees - Houston Astros, Spiel 3 1:4 Freitag, 17. Oktober 2.08 Uhr New York Yankees - Houston Astros, Spiel 4 3:8 Samstag, 18. Oktober 1.08 Uhr New York Yankees - Houston Astros, Spiel 5 4:1 Sonntag, 19. Oktober 2.08 Uhr Houston Astros - New York Yankees, Spiel 6 6:4

World Series 2019