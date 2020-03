RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur: Die Pressekonferenzen mit Julian Nagelsmann und Jose Mourinho heute im Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

RB Leipzig: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann im Liveticker

PK-Ende: Das war's von der Leipzig-PK. Um 19 Uhr werden dann Jose Mourinho und Dele Alli zur Presse sprechen.

Nagelsmann über ...

... das Duell gegen Mourinho: Das ist kein Duell auf Augenhöhe. Ich habe mit der A-Jugend einen Trainer geholt, er 20. Daher wird es nie das Duell Mourinho-Nagelsmann auf Augenhöhe geben. Es gibt aber ein Duell beider Mannschaften auf Augenhöhe.

... die Torhüter: Einen guten Torhüter zu haben, ist immer wichtig. Ich bin sehr glücklich, dass wir Gulasci haben. Ich bin aber nicht glücklich, dass Tottenham Hugo Lloris hat, da er sehr gut ist. Ich glaube, dass Gulasci morgen wieder ein tolles Spiel machen wird.

... Personal: Alle fit.

... die fehlenden Emotionen seiner Mannschaften in den vergangenen Spielen: Ich hoffe, dass sie morgen kommen. Nach dem Wolfsburg-Spiel habe ich aber nicht mehr darüber gesprochen, das habe ich nach dem Leverkusen-Spiel gemacht. Wenn ich darüber spreche, versuche ich das inhaltlich zu machen. In Wolfsburg hatten wir zu wenige Torchancen, die Power erzeugt hätten. Es ist ein Prozess.

... die fehlenden Abschlüsse von Werner: Wir haben kaum etwas verändert. Er hatte genügend Abschlüsse. In der Hinrunde hat er aus Situationen getroffen, mit denen nicht jeder gerechnet hat. In der Rückrunde hatten wir bislang viele gute Defensivemannschaften. Diese ziehen sich schnell zurück und dann gibt es nicht mehr so viele Räume. Wir müssen bessere spielerische Lösungen finden. Ich messe Timo aber nicht an seinen Toren.

... den fehlenden Punch: Die Situation, die wir haben, gibt uns sehr viel Motivation. Was ich erzeuge, wäre nur künstlich. Jeder halbwegs normale Sportler, der in so einem wichtigen Spiel nicht an die Grenze gehen würde, wäre wohl nicht der richtige für den Profifußball.

... Timo Werner: Timo hat gestern ganz normal trainiert. Wenn heute alles normal verläuft, wird er beginnen. Er ist in meinem Kopf eingeplant. Ich gehe davon aus, dass er spielen wird.

... eine mögliche Wunderheilung von Harry Kane: Ich glaube nicht, dass er spielen wird. Vielleicht ist er nur als Stargast mitgeflogen.

... das Coronavirus : Es gibt keine weitere Maßnahmen. Ich kann verstehen, dass es trotzdem Diskussionen geben wird, weil andere Mannschaften nicht vor Zuschauern spielen können. Es ist wichtig, die Gesundheit im Auge zu haben. Da werden die Ämter und Städte die richtige Entscheidung treffen. In der Bundesliga muss eine einheitliche Entscheidung getroffen werden. Da darf nicht unter Bundesländer unterschieden werden.

... die Austragung mit Zuschauern: Wir sind sehr glücklich, sonst wäre es auch ein Wettbewerbsnachteil gewesen, wenn wir in London mit Zuschauern gespielt hätten und in Leipzig nicht.

... den Gegner: Sie sind weiterhin ein gutes Team. Sie sind sehr gefährlich nach Kontern. Es wichtig, genauso aufmerksam wie im Hinspiel zu sein. Wir denken nicht an die Ergebnisse der Spurs.

... die Aufregung seiner Spieler: Ich glaube, es geht viel über den Inhalt. Wir werden morgen auch keine komplett neue Idee entwickeln. Wichtig ist, die Dinge umzusetzen, die wir täglich ansprechen. Wenn sie dies tun, vergessen sie schnell ihre Aufregung.

Start: Nun ist Julian Nagelsmann an der Reihe.

RB Leipzig: Pressekonferenz mit Lukas Klostermann im Liveticker

Klostermann über ...

... die Siegloserie der Spurs: Das wird keinen Einfluss haben. Beide Mannschaft wissen worum es geht.

... den Gegner: Wir wissen, dass es eine extrem gefährliche Mannschaft ist. Vor allem nach dem Umschalten können sie sehr gefährlich werden. Im Hinspiel haben wir es hinbekommen, ich hoffen, dass es morgen genauso sein wird.

... das Spiel mit Zuschauern: Natürlich freue mich darüber, dass alle Beteiligten dem zugestimmt haben. Mit Zuschauer zu spielen, kann die nötigen Prozentpunkte rauskitzeln.

... seine Aufregung: Ich bin ähnlich aufgeregt, wie vor allen anderen Spielen, obwohl es natürlich ein besonderes Spiel ist. Im Hinspiel haben wir uns in eine gute Ausgangslage gebracht und nun wollen wir in die nächste Runde einziehen.

Start: Als erstes wird Lukas Klostermann sprechen.

Vor Beginn: Die morgige Partie wird wie geplant mit Zuschauern stattfinden. "Diese Entscheidung gilt nur für dieses eine Spiel", sagte Leipzigs Stadtsprecher Matthias Hasberg dem SID . "Großbritannien ist kein Risikogebiet, zudem sind die Tickets personalisiert und die Zuschauer somit zurückverfolgbar", sagte Hasberg.

Vor Beginn: Neben Nagelsmann wird auch Nationalspieler Lukas Klostermann zur Presse sprechen.

RB Leipzig gegen Tottenham: Die Pressekonferenzen mit Julian Nagelsmann und Jose Mourinho heute im Liveticker

Vor Beginn: Ob der Nationalspieler am Dienstag (live ab 21 Uhr im Liveticker ) von Beginn auflaufen kann, ist noch fraglich. Werner plagen muskuläre Probleme und wurde beim 0:0 in Wolfsburg erst eingewechselt.

Vor Beginn: Das Hinspiel entschied RasenBallsport durch ein Elfmetertor von Timo Werner für sich.

Vor Beginn: Zuerst wird Julian Nagelsmann sowie ein RB-Akteur um 15.45 Uhr zur Presse sprechen. Jose Mourinho und ein Spieler der Spurs sprechen ab 19 Uhr aus der Leipziger RB-Arena.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zu den jeweiligen Pressekonferenzen.

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur: Die PK im TV und Livestream sehen

Die Pressekonferenzen werden von Sky Sport News HD übertragen. Den frei empfangbaren Sender könnt Ihr aber auch via Livestream verfolgen.

Zudem übertragen die jeweiligen YouTube-Kanäle die Pressekonferenzen.

Hier geht's zum Livestream von RB Leipzig.

Hier geht's zum Livestream der Spurs.

Das Spiel am morgigen Dienstag wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Ab 0 Uhr ist die Partie zudem im Re-Live auf DAZN zu sehen.

Champions League, Achtelfinale: So gingen die Hinspiele aus