Premier League: Liverpool dreht irres Spiel gegen West Ham - Klopp stellt 48 Jahre alten Rekord ein

Sadio Mane hat Jürgen Klopp und dem FC Liverpool in der Premier League den 18. Sieg in Folge beschert. Der Senegalese traf gegen den überraschend wehrhaften Abstiegskandidaten West Ham United am Montagabend an der Anfield Road zum Endstand von 3:2 (1:1) nach 1:2-Rückstand.