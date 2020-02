Premier League: FC Liverpool gegen West Ham United heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool ist in der laufenden Premiere-League-Saison noch ungeschlagen und empfängt West Ham United am 27. Spieltag. Wo und wie Ihr das Spiel verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Ihr wollt internationalen Topfußball wie die Champions League oder die Europa League sehen? Dann holt Euch den kostenlosen Gratismonat bei DAZN

FC Liverpool gegen West Ham United: Datum, Uhrzeit und Austragungsort

Der FC Liverpool empfängt West Ham United am heutigen Montag (24. Februar) um 21 Uhr in Anfield. Das Stadion an der Anfield Road bietet 54.074 Zuschauern Platz.

© getty

Premier League: FC Liverpool gegen West Ham United heute live im TV und Livestream

Im Free-TV ist die Partie in Deutschland heute nicht zu sehen. Im Pay-TV oder Livestream werdet ihr bei Sky fündig. Sky hat in der laufenden Saison 2019/20 die Rechte an der Premier League erworben und zeigt das Spiel Liverpool gegen West Ham auch bei SkyGo und beim SkyTicket. Die Übertragung beginnt um 21:00 Uhr.

Liverpool gegen West Ham im Liveticker

Alternativ bieten die SPOX-Liveticker die Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben und alle wesentlichen Informationen von den jeweiligen Spielen live mitzulesen.

Hier entlang zum Liveticker FC Liverpool - West Ham United

Premier League: Die Tabelle am 27. Spieltag

Der FC Liverpool hat in der laufenden Premiere-League-Saison 2019/20 noch kein Spiel verloren und auch nur einmal überhaupt zwei Punkte abgegeben. Mit bereits 19 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Manchester City ist den Reds der erste Meistertitel seit 1990 kaum noch zu nehmen.

West Ham United dagegen konnte keines der vergangenen fünf Spiele gewinnen und steht momentan auf dem 18. Rang der Premier League.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Liverpool 26 61:15 46 76 2. Manchester City 27 68:29 39 57 3. Leicester City 27 54:27 27 50 4. FC Chelsea 27 45:37 8 44 5. Manchester United 27 39:29 10 41 6. Tottenham Hotspur 27 44:36 8 40 7. Sheffield United 27 29:25 4 40 8. Wolverhampton Wanderers 27 37:32 5 39 9. FC Burnley 27 33:39 -6 37 10. FC Everton 26 34:38 -4 36 11. FC Arsenal 26 36:34 2 34 12. FC Southampton 27 34:48 -14 34 13. Crystal Palace 27 24:32 -8 33 14. Newcastle United 27 24:41 -17 31 15. Brighton & Hove Albion 27 32:39 -7 28 16. AFC Bournemouth 27 26:43 -17 26 17. Aston Villa 27 34:52 -18 25 18. West Ham United 26 30:45 -15 24 19. FC Watford 27 24:41 -17 24 20. Norwich City 27 24:50 -26 18

FC Liverpool: Die erfolgreichsten Torjäger in der Saison 2019/20