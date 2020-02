Manchester City: Fragen und Antworten zum Ausschluss aus dem Europapokal

Manchester City wurde am Freitag von der UEFA wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay für zwei Jahre aus allen europäischen Klubwettbewerben ausgeschlossen. Der Stachel sitzt tief, könnte aber ohne Folgen für Pep Guardiola und Co. bleiben. Antworten auf die wichtigsten Fragen.