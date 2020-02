TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg heute live im TV

Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt am 22. Spieltag der Bundesliga den VfL Wolfsburg. Beide Teams kämpfen aktuell um den Anschluss an die internationalen Plätze. Die Gastgeber könnten sich mit einem Sieg bis auf Platz sechs in der Tabelle verbessern, die Gäste können auf den neunen Rang klettern. Wie ihr das Spiel im TV, im Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir euch.