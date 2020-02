FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das 2. Liga-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Dynamo Dresden live und in voller Länge im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen. Mit SPOX verpasst Ihr nichts.

Mit Deinem kostenlosen DAZN-Probemonat kannst Du bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights vom Heimspiel des FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden sehen.

Der FC St. Pauli empfängt Dynamo Dresden am heutigen Freitagabend zum Abstiegskampf im Millerntor-Stadion.

Anstoß der Partie ist bereits um 18.30 Uhr.

FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der 2. Liga hat in der laufenden Saison der Pay-TV Sender Sky . Neben den Einzelspielen gibt es auf Sky Sport Bundesliga 1 auch eine Konferenz - am heutigen Freitag zusammen mit dem Parallelspiel 1. FC Heidenheim gegen den 1. FC Nürnberg. Die Partie zwischen den Kiezkickern und Dynamo kommt live auf Sky Sport Bundesliga 3 .

Außerdem hat Sky für alle Kunden via Sky Go einen Livestream im Angebot. Nicht-Kunden können via Sky Ticket einen Tagespass erwerben.

FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Kein Problem, wir von SPOX sorgen für Abhilfe und bieten Euch einen ausführlichen Liveticker zu allen Spielen der 2. Liga. Eine Übersicht findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender .

Hier geht's zum Liveticker FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden .

FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden: Das Hinspiel

St. Pauli verspielt 3:0-Führung und sicher geglaubten Sieg: Die Kiezkicker mussten sich im Hinspiel trotz 3-Tore-Führung mit einem 3:3-Unentschieden begnügen. Dimitrios Diamantakos (13./29.) mit einem Doppelpack und Waldemar Sobota (16.) brachten Pauli vor 29.953 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden in Führung.

Dann jedoch drehte die Heimmannschaft dank zweier Treffer von Jannis Nikolaou (40./54.) und dem Tor von Moussa Kone (85.) kurz vor Schluss die Partie und hielt einen Punkt in Dresden.

2. Liga: Der 22. Spieltag im Überblick

Neben der Partie zwischen dem FC St. Pauli und Dynamo Dresden finden am 22. Spieltag acht weitere Begegnungen statt. Die Spiele im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsamannschaft Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) 1. FC Heidenheim 1. FC Nürnberg Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) FC St. Pauli Dynamo Dresden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Hannover 96 Hamburger SV Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Jahn Regensburg SV Wehen Wiesbaden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) SV Darmstadt 98 SV Sandhausen Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Erzgebirge Aue Holstein Kiel Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Karlsruher SC VfL Osnabrück Montag, 17. Februar 2020 (20.30 Uhr) VfL Bochum VfB Stuttgart

2. Liga: Die Tabelle nach dem 21. Spieltag

Abstiegskampf pur: Mit dem FC St. Pauli und Dynamo Dresden treffen der Tabellen-15. und das Schlusslicht der 2. Liga aufeinander. Lediglich vier Zähler trennen die beiden Kontrahenten. Während Dynamo mit einem Erfolg den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze halten könnte, könnten sich die Kiezkicker mit einem Sieg etwas Luft verschaffen. Die Tabelle im Überblick: