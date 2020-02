Premier League Darts - 2. Spieltag: Sherrock schrammt knapp an zwei Premieren vorbei

Fallon Sherrock hat es am 2. Spieltag der Premier League Darts in der Capital FM Arena in Nottingham knapp verpasst, gleich doppelt Geschichte zu schreiben. Sie war nur einen Leg-Gewinn davon entfernt, gleichzeitig als erste Frau und als erste Challengerin der Geschichte ein Premier-League-Spiel zu gewinnen. Ihr Duell mit Glen Durrant endete 6:6.

Neben neun gesetzten Spielern darf bei jedem Spieltag ein sogenannter Challenger oder eine Challengerin teilnehmen. In Nottingham kam diese Rolle Sherrock, die bei der WM in London für Furore gesorgt hatte, zu.

Durrant hatte zunächst kaum Probleme und führte mit 3:2, ehe er eine eklatante Doppelschwäche an den Tag legte. Zunächst scheiterte er an der Doppel-1, woraufhin Sherrock zum 3:3 ausglich. Anschließend verfehlte Durrant dreimal die Doppel-20 und kassierte somit das erste Break des Spiels. Nachdem Durrant auch dreimal an der Doppel-16 gescheitert war, stellte Sherrock auf 6:5. Der Sieg gelang ihr aber nicht, da Durrant im zwölften Leg seinen ersten Darts auf die Doppel-16 verwandelte.

Die Nummer drei der Welt Gerwyn Price legte gegen den Doppelweltmeister Michael Smith unterdessen eine sensationelle Aufholjagd hin. Smith lag bereits mit 6:2 in Führung, verlor dann jedoch vier Legs in Folge. Im letzten Leg checkte Price die 52 zum Ausgleich. Für ihn war es nach dem 6:6 gegen Rob Cross am ersten Spieltag das zweite Remis im zweiten Spiel.

Auch Weltmeister Peter Wright kämpfte sich zu einem späten Remis. Gegen Gary Anderson checkte er im entscheidenden Leg die 136 zum 6:6. Sein Vor-Vorgänger als Weltmeister Cross gewann mit 7:5 gegen Shootingstar Nathan Aspinall.

Premier League of Darts: Der 2. Spieltag im Überblick