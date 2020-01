NFL: Super Bowl live im amerikanischen Originalton sehen

Der Super Bowl steigt in der Nacht vom kommenden Sonntag auf den Montag. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Finale der NFL-Saison live mit dem amerikanischen Originalkommentator sehen könnt.

© getty

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und siehe den Super Bowl zwischen den 49ers und Chiefs live!

Super Bowl live im amerikanischen Originalton sehen

Das goße Finale der NFL-Saison zwischen den San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs könnt Ihr live beim Streamingdienst DAZN sehen. Dabei könnt Ihr zwischen dem amerikanischen Original-Kommentar von US-Sender Fox oder der deutschen Berichterstattung wählen. Die Halbzeitshow mit Jennifer Lopez und Shakira könnt Ihr bei DAZN ebenfalls bestaunen.

DAZN kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat. Das Jahresabo, womit Ihr Geld spart, ist für 119,99 Euro zu haben. Neben der NFL zeigt der Streamingdienst auch jede Menge weiteren US-Sport, darunter die NBA, NHL und MLB. Auch Fußball-Fans kommen voll auf ihre Kosten. DAZN besitzt die Übertragungsrechte an der Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga. Hier geht es zur Anmeldung für den kostenlosen Probemonat.

© imago images

Super Bowl live im TV und Livestream

Neben DAZN besitzt auch der Free-TV-Sender ProSieben die Rechte am Super Bowl. Der Privatsender bietet über ran.de zudem einen Livestream an.

Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, das NFL-Finale mit dem Gamepass zu sehen. Dieser kostet im Rahmen des Super Bowls 8,99 Euro. Auch hier übernehmen die FOX-Kommentatoren die Berichterstattung. Darüber hinaus stehen Euch alle amerikanischen Werbungen, die sich die Firmen bekanntlich so einiges kosten lassen, zur Verfügung.

NFL - Super Bowl: Datum, Ort, Beginn

Das Duell zwischen den San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs um die begehrte Vince-Lombardi-Trophy steigt in der Nacht vom Sonntag (1. Februar) auf den Montag (2. Februar) um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

Der Super Bowl wird im Hard Rock Stadium in Miami Gardens (Florida) ausgetragen. Die Heimstätte der Dolphins bietet Platz für 64.767 Zuschauer und war bereits fünfmal Austragungsort des NFL-Finals.

Super Bowl LIV: San Francisco 49ers VS: Kansas City Chiefs

Die 49ers legten in der Regular Season eine 13-3-Bilanz hin und gaben sich in den Playoffs keine Blöße. Nach einem überzeugenden 27:10-Sieg in der Divisional Round gegen die Minnesota Vikings folgte ein deutliches 37:20 gegen die Green Bay Packers.

Die Chiefs verloren in der Regular Season ein Spiel mehr als die 49ers (Bilanz von 12-4) und schlossen die AFC auf dem zweiten Rang ab. Nach einem spektakulären 51:31 gegen die Houston Texans traf Kansas im Championship Game auf die Tennessee Titans. Die Chiefs siegten mit 34:25 und zogen erstmals seit 50 Jahren wieder in den Super Bowl ein.

Super Bowl: Die vergangenen zehn Sieger

Die 49ers standen zuletzt im Jahr 2013 im Super Bowl. Damals verloren die Kalifornier knapp mit 31:34 gegen die Baltimore Ravens.