Real Valladolid gegen Real Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag gastiert Real Madrid bei Real Valladolid in LaLiga. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und die Partie von Real Madrid live in voller Länge sehen!

Real Valladolid gegen Real Madrid: Ort, Anpfiff und Schiedsrichter

Die Begegnung des 21. Spieltags zwischen Real Valladolid und Real Madrid findet am heutigen Sonntag (26. Januar) um 21 Uhr statt. Gespielt wird Nuevo Estadio Municipal José Zorrilla, das nach dem aus Valladolid stammenden Dichter und Dramatiker Jose Zorrilla y Moral benannt wurde.

Die Spielstätte bietet eine Kapazität von 26.512 Plätzen. Das Spiel leiten wird Schiedsrichter Ricardo de Burgos.

Real Valladolid - Real Madrid heute live im TV und Livestream

In Deutschland und Österreich gibt es nur eine Möglichkeit, das Gastspiel von Real Madrid in Valladolid live zu sehen - und diese bietet DAZN . Der Streamingdienst besitzt die exklusiven Rechte an der spanischen Liga. Im Free-TV gibt es demnach keine Live-Berichterstattung.

DAZN hat neben LaLiga auch noch anderen europäischen Spitzenfußball im Programm, darunter die Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus hat der Streaminganbieter mehrere große Kampfsport-Events im Programm.

Durch die Kooperation mit Eurosport werden zudem drei der vier Grand Slams (Australian Open, French Open und US Open), die Olympischen Spiele und Wintersport im Eurosport -Channel bei DAZN gezeigt.

DAZN kostet Euch 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro mit dem Jahresabo. Hier geht's zur Anmeldung für den kostenfreien Probemonat.

Real Madrid zu Gast bei Real Valladolid: Das Spiel im Liveticker

Wer kein DAZN -Kunde ist, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Tore und bleibt auch sonst immer auf dem neusten Stand.

Hier geht's zum Liveticker für Real Valladolid gegen Real Madrid .

Real Madrid will Patzer von Barcelona nutzen

Der FC Barcelona hat am vergangenen Samstag einen herben Rückschlag im Kampf um die spanische Meisterschaft hinnehmen müssen. Beim FC Valencia verloren die Katalanen nach einer schwachen Leistung mit 0:2 und können somit die Tabellenführung an das Real Madrid verlieren. Beide Klubs stehen bei 43 Zählern.

Den Königlichen reicht bereits ein Punktgewinn bei Valladolid, um die Spitze zu übernehmen. Der frisch gebackene Supercopa-Sieger befindet sich derzeit in guter Form, zumindest was den Ausgang der Spiele betrifft. Am vergangenen Spieltag gewann Real mit 2:1 gegen den FC Sevilla, ehe das Team von Trainer Zinedine Zidane im spanischen Pokal mit 3:1 bei Unionistas de Salamanca gewann.

© GEPA

Real Madrid - Real Valladolid: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Teams starten:

Valladolid: Masip - Garcia, Fernandez, Salisu, Olivas, Antonito - San Emeterio, Alcaraz - Michel - Ünal, Guardiola

Masip - Garcia, Fernandez, Salisu, Olivas, Antonito - San Emeterio, Alcaraz - Michel - Ünal, Guardiola Real: Courtois - Marcelo, Militao, Varane, Carvajal - Kroos, Casemiro, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

Primera Division: Die aktuelle Tabelle