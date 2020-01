Premier League: Arsenal rettet in Unterzahl Punkt gegen Chelsea - Manchester City verkürzt Rückstand

Der FC Arsenal muss in der Premier League weiter auf einen Befreiungsschlag warten, bewies aber im Londoner Derby beim FC Chelsea große Moral.

Zuvor hatte Titelverteidiger Manchester City seinen großen Rückstand auf den Tabellenführer FC Liverpool zumindest vorübergehend ein bisschen verkürzt. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola gewann dank eines Treffers von Sergio Agüero 1:0 (0:0) bei Sheffield United.

Teammanager Jürgen Klopp tritt mit dem Champions-League-Sieger Liverpool, der 13 Punkte Vorsprung und zwei Spiele weniger absolviert hat, am Donnerstag bei den Wolverhampton Wanderers an.

Der ehemalige Leipziger Trainer Ralph Hasenhüttl gewann mit dem FC Southampton 2:0 (1:0) bei Crystal Palace und entfernt sich immer weiter aus dem Tabellenkeller. Nach dem dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen liegt Southampton acht Zähler vor den Abstiegsrängen.

Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti verspielte mit dem FC Everton einen sicher geglaubten Sieg. Gegen Newcastle United führte sein Team bis zur vierten Minute der Nachspielzeit 2:0, ehe Florian Lejeune innerhalb von 102 Sekunden zweimal für die Gäste traf.

In London erzielte Jorginho das 1:0 für die Gastgeber in der 28. Minute per Foulelfmeter. Zuvor hatte Mustafi einen verunglückten Rückpass auf Leno gespielt, der von Tammy Abraham erlaufen wurde. David Luiz foulte bei einer anschließenden Rettungsaktion seinen Gegenspieler im Strafraum und sah sogar noch die Rote Karte.

Nach der Pause nutzte Arsenal, das über weite Strecken unterlegen war, dann selbst einen Patzer aus, als Gabriel Martinelli ein 70-Meter-Solo zum 1:1 abschloss.

Cesar Azpilicueta (84.) brachte dann die Gastgeber erneut auf die Siegerstraße, ehe Hector Bellerin nur drei Minuten später erneut ausglich.

Premier League: Die Ergebnisse vom Dienstag

FC Chelsea - FC Arsenal 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Jorginho (28., Foulelfmeter), 1:1 Martinelli (63.), 2:1 Azpilicueta (84.), 2:2 Bellerin (87.) Rote Karte: David Luiz (26, Arsenal)

Sheffield United - Manchester City 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Agüero (73.)

Bes. Vorkommnis: Henderson hält Foulelfmeter von Jesus (36.)

FC Everton - Newcastle United 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Kean (30.), 2:0 Calvert-Lewin (54.), 2:1 Lejeune (90.+4), 2:2 Lejeune (90.+6)

Aston Villa - FC Watford 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Deeney (38.), 1:1 Luis (68.), 2:1 Konsa (90.+5)

AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Wilson (36.), 2:0 Groß (41., ET), 3:0 Wilson (74.), 3:1 Mooy (82.)

Crystal Palace - FC Southampton 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Redmond (22.), 0:2 Armstrong (48.)

