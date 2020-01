NBA-News: Ja Morant lehnt Einladung zum Slam Dunk Contest beim All-Star Wochenende wohl ab

Facebook

Demnach liege für den Rookie derzeit der Fokus darauf, auf seine Gesundheit zu achten. Ende November hatte sich Morant bei einem Sturz in einen Kameramann an der Seitenlinie am Rücken verletzt und musste vier Spiele pausieren.

Allerdings habe der 20-Jährige nicht ausgeschlossen, an zukünftigen Slam Dunk Contests teilzunehmen. Das will Haynes aus anonymen Quellen erfahren haben. Für den Dunk Contest 2020 sind angeblich unter anderem Dwight Howard oder Zach LaVine im Gespräch.

In seiner ersten Saison in der NBA begeistert der Guard der Memphis Grizzlies regelmäßig mit spektakulären Dunks und irren Moves. Im Schnitt legt er 18 Punkte, 6,9 Assists und 3,5 Rebounds bei 49,4 Prozent aus dem Feld auf, Morant gilt dank seiner starken Leistungen 2019/20 als heißer Anwärter auf den Award als Rookie of the Year.