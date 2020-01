NBA Trade-Gerüchte: Timberwolves intensivieren wohl Bemühungen um D'Angelo Russell von den Warriors

Facebook

Laut Jon Krawczynski und Shams Charania von The Athletic gehen Teampräsident Gersson Rosas und das Front Office der Timberwolves mehreren möglichen Trade-Ideen nach, um das Team umzustrukturieren. Dabei spielt offenbar auch D'Angelo Russell in de Plänen der Wolves weiterhin eine Rolle.

Minnesota hatte bereits in der Free Agency 2019 versucht, D-Lo zu den Timberwolves zu locken. Der unterschrieb jedoch einen Maximalvertrag bei den Warriors. Dennoch kursierten in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Gerüchte, dass Rosas und Co. ihre Hoffnungen auf den 23-Jähirgen noch nicht aufgegeben hätten.

So berichten Krawczynski und Shams nun, dass Minnesota die Bemühungen um Russell "intensivieren". Allerdings hätten Gespräche zwischen den beiden Teams bisher noch keinerlei Annäherung gebracht, die Warriors wollen den Point Guard offenbar behalten, sofern sie nicht von einem Angebot regelrecht umgehauen werden, so Krawczynski und Shams.

Die Verantwortlichen der Franchise seien schon länger von Russell angetan, der Nr.2-Pick von 2015 könnte den Timberwolves Shooting und Playmaking auf den Guard-Positionen liefern, was das Team dringend benötigt. In der Saison 2019/20 legt Russell, den eine enge Freundschaft mit Wolves-Star Karl-Anthony Towns verbindet, im Schnitt 23,3 Punkte und 6 Assists bei 36,1 Prozent von Downtown auf.

Trade-Gerüchte: Mavs wohl an Covington interessiert

Nach Informationen von Krawczynski und Shams könnten die Timberwolves wohl eins der aktivsten Teams vor der Trade Deadline am 6. Februar sein. Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass sie einen Deal mit den Hawks eingefädelt haben, der Jeff Teague zurück nach Atlanta verschifft .

Auch für Robert Covington gebe es weiterhin einen großen Markt, in den vergangenen Tage sei das Interesse an dem Forward noch einmal größer geworden. Unter anderem die Houston Rockets, Dallas Mavericks und Philadelphia 76ers haben offenbar ein Auge auf den 3-and-D-Spezialisten geworfen.

Die Wolves werden aber wohl versuchen, den Preis für den 29-Jährigen möglichst weit nach oben zu treiben. Covington steht nach dieser Saison noch zwei Jahre unter Vertrag, in denen er insgesamt etwa 25 Millionen Dollar verdienen wird. Derzeit legt er 12,7 Punkte und 5,7 Rebounds bei einer Dreierquote von 35,5 Prozent auf.