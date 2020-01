Während sich die Bundesliga noch in der Winterpause befindet, hat der FC Liverpool im Jahr 2020 bereits drei Spiele abolviert und, wie sollte es anders sein, alle gewonnen. Für die von Jürgen Klopp trainierten Reds geht es Schlag auf Schlag weiter. Wir verraten Euch, was der Spielplan für den englischen Tabellenführer bereit hält.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Du willst den FC Liverpool im FA Cup live sehen? Dann sichere Dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und bleib immer am Ball.

50 Ligaspiele ohne Niederlage an der Anfield Road: Kann Manchester United dem FC Liverpool am kommenden Sonntag, 19. Januar 2020, die erste Heimniederlage in der Premier League seit dem 23. April 2017 zufügen? Damals verlor Liverpool 1:2 gegen Crystal Palace. Oder können die Reds die schier unglaubliche Serie weiter ausbauen?

FC Liverpool, Spielplan: Die nächsten Spiele der Reds

Dreimal auswärts und zweimal an der heimischen Anfield Road lautet das kommende Programm für Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool. Besonders die nächste Partie gegen Manchester United hat es dabei in sich.

Datum und Uhrzeit Wettbewerb Heimteam Auswärtsteam Sonntag, 19. Januar 2020, 17.30 Uhr Premier League FC Liverpool Manchester United Donnerstag, 23. Januar 2020, 21 Uhr Premier League Wolverhampton Wanderes FC Liverpool Sonntag, 26. Januar 2020, 18 Uhr FA Cup Shrewsbury Town FC Liverpool Mittwoch, 29. Januar 2020, 20.45 Uhr Premier League West Ham United FC Liverpool Samstag, 1. Februar 2020, 16 Uhr Premier League FC Liverpool FC Southampton

© GEPA

Premier League: FC Liverpool live im TV und Livestream

Alle Spiele des FC Liverpool im FA Cup könnt Ihr live und exklusiv bei DAZN verfolgen. Neben dem FA Cup hält der Streamingdienstleister auch die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie die Exklusivrechte der Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Hol Dir jetzt einen kostenlosen Probemonat und schau das Duell mit Shrewsbury Town am Sonntag, 26. Januar, um 18 Uhr live und in voller Länge.

Die Rechte an der Premier League hat hingegen Sky . Der Pay-TV Sender bietet neben den Einzelspielen auch eine Konferenz an. Und für alle die unterwegs sind gibt's via SkyGo einen ebenfalls kostenpflichtigen Livestream. Zusätzlich können Nicht-Abonnenten mittels SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Premier League: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

21 Spiele, 61 Punkte, 50 Tore und lediglich 14 Gegentore - das ist die mehr als beeindruckende Bilanz des FC Liverpool in der laufenden Premier-League-Saison. Trotz eines Spiels weniger beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester City sage und schreibe 14 Punkte.