Handball-EM: Österreich verliert gegen Kroatien mit 23:27

© GEPA

Die Partie gestaltete sich in der Anfangsphase äußerst ausgeglichen, bis mit einigen unglücklichen Stangenschüssen von Bozovic und Zivkovic in Rückstand geriet. Ein abermals starker Thomas Eichberger hält die Österreicher dennoch im Spiel. Aber die Kroaten ließen sich nicht beirren und gingen mit einer 13:8-Führung in die Pause.

In den letzten zehn Schlussminuten näherten sich die Österreicher wieder an den Favoriten an, konnten aber ihre Chancen (Brozovic 52') zum Anschluss auch aufgrund des starken Keepers Sego nicht verwerten. Die Kroaten gaben ihren Fünf-Tore-Vorsprung nicht mehr aus der Hand und brachten die Führung souverän über das Spielende.

Ales Pajevic (ÖHB-Teamchef): "Das Ergebnis ist okay. Kroatien war Favorit, man hat gesehen, wie gut sie spielen. Ich denke, wir hatten in der ersten Hälfte ein bisschen zu viel Respekt. Die zweite Hälfte war besser. Wir hatten bei 20:24 zwei gute Chancen. In der zweiten Hälfte waren wir kompakter. Jetzt spielen wir gegen die Guten. Ich habe zu den Jungs gesagt, sie sollen das genießen. Die Jungs müssen in den nächsten Spielen an sich glauben."

Gerald Zeiner (ÖHB-Teamspieler): "Wir haben es in der ersten Hälfte ein bisschen vermasselt, da hatten wir einige Lattentreffer. Wir haben trotzdem nicht aufgehört zu kämpfen und dann in der Deckung gut agiert. Wir hätten in der 50. Minute auf minus drei kommen können, aber bin stolz auf die Mannschaft. Es ist schade, dass wir verloren haben, aber wir haben die Kroaten lange geärgert. Jetzt kommen weitere harte Brocken auf uns zu, aber wir werden alles geben."

EM-Hauptrunde Gruppe I