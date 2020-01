Dominic Thiem bei den Australian Open 2020: Auslosung, Spielplan, nächster Gegner

SPOX erklärt, wann Österreichs Tennis-Nummer-Eins in Melbourne aufschlägt.

Auslosung bei den Australian Open 2020: Dominic Thiem trifft auf Adrian Mannarino

Dominic Thiem eröffnet seine siebenten Australian Open gegen den Franzosen Adrian Mannarino. Dies hat die am Donnerstag erfolgte Auslosung des mit umgerechnet mit 44,01 Mio. Euro dotierten Tennis-Grand-Slam-Turniers in Melbourne ergeben. Erster möglicher gesetzter Gegner wäre in Runde drei Taylor Fritz (USA-29).

Der als Nummer 5 gesetzte Thiem befindet sich auf dem Ast des topgesetzten Rafael Nadal, auf den er im Viertelfinale treffen würde.

Dominic Thiem bei den Australian Open: Wann spielt Thiem?

Dominic Thiem wird am Dienstag in seine siebenten Australian Open in Melbourne starten. Der als Nummer 5 gesetzte Niederösterreicher bekommt es zum Auftakt mit dem Franzosen Adrian Mannarino zu tun und hat gegen diesen eine 7:0-Bilanz.

Australian Open: Matches von Dominic Thiem im Livestream, TV & Liveticker

In Österreich gibt es mehrere Möglichkeiten, die Matches von Dominic Thiem bei den Australian Open zu verfolgen. Eurosport überträgt das gesamte Turnier auf Eurosport 1 und Eurosport 2 im linearen Fernsehen. Über den Eurosport-Channel von DAZN gibt es die Möglichkeit, die Matches bequem im Livestream auf dem Handy, Tablet oder PC zu sehen.

In Österreich zeigt Servus TV alle Matches von Thiem live im Free-TV, zudem gibt es auf der Homepage einen Livestream für österreichische User. Auf dem Eurosport Player können mit einem kostenpflichtigen Abo die Matches von allen Courts geschaut werden.

Für alle, die für die Matches von Thiem verhindert sind, bietet SPOX einen umfassenden LIVETICKER zu allen Matches von Thiem und anderen Spitzenspielern und Spitzenspielerinnen an.

Dominic Thiem: Abschneiden bei den Australian Open

Im Vorjahr erreichte Thiem nach einer knappen Fünfsatzpartie die zweite Runde. Dann musste er gegen den australischen Youngster Alexei Popyrin geschwächt aufgeben. In seiner gesamten Karriere kam Thiem noch nie über das Achtelfinale der Australian Open hinaus.

Jahr Abschneiden 2019 2. Runde 2018 Achtelfinale 2017 Achtelfinale 2016 3. Runde 2015 1. Runde 2014 2. Runde

Australian Open 2020: Preisgeld

Insgesamt werden bei den Australian Open 71 Millionen australische Dollar (rund 44 Millionen Euro) an Preisgeld ausgeschüttet. Die Einzelspieler und Einzelspielerinnen bekommen folgende Prämien: