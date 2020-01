AZ Alkmaar und Sporting Kansas City beobachten WACs Romano Schmid

Derzeit ist Romano Schmid von Werder Bremen an den WAC ausgeliehen und zeigte dort in der Europa League, aber auch in der Liga durchwegs starke Leistungen. Dadurch spielte er sich internationalen Vereinen auf die Wunschlisten. Mit AZ Alkmaar und Sporting Kansas City ließen ihn sogar zwei Klubs beim Testspiel-Erfolg gegen Austria Klagenfurt beobachten.