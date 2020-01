CFP National Championship: LSU Tigers vs. Clemson Tigers 42:25 - Nach Fehlstart: Überragender Burrow führt LSU zum Titel

Facebook

Von der ersten Minute an entwickelte sich ein intensives Spiel, das für Clemson zwar ohne Punkte begann, LSU jedoch nach einem Punt tief in der eigenen Hälfte festnagelte, was die Play-Calls des SEC-Champions einschränkte. Letztlich ging dieses Katz-und-Maus-Spiel über vier Angriffsserien hin und her, ehe Clemson den Knoten zum Platzen brachte. Ein 42-Yard-Pass von Trevor Lawrence (18/37, 234 YDS / 10 CAR, 49 YDS, TD) auf Tight End Braden Galloway brachte Clemson an die 25, wenig später lief dann Lawrence selbst von der 1 in die Endzone zum ersten Touchdown des Abends.

In der Folge fand LSU weiterhin nicht ins Spiel, ehe die Ja'Marr-Chase-Show offiziell begann. Zum Ende des ersten Viertels fand Quarterback Joe Burrow den Wide Receiver für einen 52-Yard-Touchdown-Pass zum zu der Zeit überraschenden Ausgleich. Anschließend allerdings übernahm zunächst Clemson wieder das Kommando und spielte sich in kurzer Abfolge eine Zehn-Punkte-Füjhrung heraus - auf ein Field Goal folgte ein sehenswerter 36-Yard-Touchdown durch einen Reverse von Wide Receiver Tee Higgins.

Das allerdings war auch das höchste der Gefühle für die Clemson Tigers, denn danach riss LSU die Partie an sich. Noch vor der Pause führte Burrow sein Team zu drei weiteren Touchdowns und radierte damit nicht nur einen Rückstand aus, er gab seinem Team gar eine zweistellige Pausenführung.

Beim Touchdown-Pass kurz vor der Pause von Burrow auf TIght End Thaddeus Moss, Sohn von Hall-of-Fame-Wide-Receiver Randy Moss, allerdings steckte Burrow einen harten Hit in die Rippen ein, was ihn in der Folge zumindest kurzzeitig behinderte. Und so kam Clemson nach dem Break und einem Defensiv-Stopp noch einmal in Schlagdistanz: Running Back Travis Etienne vollendete einen Drive, der durch zwei Penalties LSUs begünstigt wurde, mit einem 3-Yard-Touchdown-Lauf, Lawrence legte mit einem Pass zwei weitere Punkte auf und gab seinem Team neue Hoffnung.

Targeting! Clemson verliert Skalski durch Platzverweis

LSU allerdings hielt diese in Grenzen: Aus den folgenden drei Drives machten sie zwei weitere Touchdowns und waren einmal zumindest in Field-Goal-Reichweite, Kicker Cade York allerdings vergab aus 45 Yards. Clemson hingegen verlor fünf Minuten vor Ende des dritten Viertels mit Linebacker James Skalski den Top-Spieler der eigenen Defense durch eine Targeting-Penalty, was die Unit nachhaltig schwächte.

Und Clemson? Diese Tigers hatten ihre Momente, doch insgesamt gelang es zu selten, einen offensiven Rhythmus zu erzeugen, was auch an großer Ineffektivität bei 3rd Down (1/11) lag. Lawrence selbst überwarf häufig seine Receiver, die sich aber auch nur selten gegen ihre Gegenspieler durchsetzten. Vorbei war es dann, als Lawrence bei einem Scramble in den finalen Minuten der Partie einen Fumble verlor und LSU danach die Uhr herunter spielte.

Für LSU ist es die vierte nationale Meisterschaft, die erste seit 2007 und die erste für Head Coach Ed Orgeron.

College Football Playoff - National Championship Game

No. 1 LSU Tigers (15-0) - No. 3 Clemson Tigers (14-1)

LSU vs. Clemson - die wichtigsten Statistiken

Senior-Quarterback und Heisman-Gewinner Joe Burrow hat seine Gesamtzahl in dieser Saison auf 60 Touchdown-Pässe herauf geschraubt. Damit brach er den Allzeit-FBS-Saisonrekord von Hawaiis Colt Brennan, der 2006 58 Touchdown-Pässe geworfen hatte. In Sachen Total Touchdowns (Pässe und Runs) kommt Burrow nun auf 65, was ebenfalls Brennans Rekordmarke (63) übertraf.

LSU ist das erste Team, das mit zehn Punkten in einem National Championship Game zurücklag und dann dennoch eine zweistellige Pausenführung hatte seit LSU im Jahr 2008 gegen Ohio State.

Für Clemson wiederum reißen zwei Serien: Zum einen ist es die erste Pleite der Tigers nach einer zweistelligen Führung nach 89 Spielen in Serie. Das passierte ihnen zuletzt 2012 gegen Florida State. Zum anderen ist es die erste Niederlage für Trevor Lawrence im College Football überhaupt. Seine ersten 29 Spiele hatte er allesamt gewonnen.

Ja'Marr Chase (9 REC/221 YDS/2 TD) hat den Rekord für die meisten Receiving Yards in einem National Championship Game in der College Football Playoffs und BCS-Ära von O.J. Howard (208) aus dem Jahr 2016 gebrochen.

Der Star des Spiels: Joe Burrow (QB, LSU)

Joe Burrow hat seine historische Saison mit einer herausragenden Vorstellung im Superdome gekrönt. Der Heisman-Gewinner und höchstwahrscheinliche Nummer-1-Pick im kommenden NFL Draft brauchte zwar ein wenig, um sich auf die ungewöhnliche defensive Front Clemsons einzustellen, doch sobald das geschah, war kein halten mehr. Insgesamt sorgte Burrow für sechs Touchdowns (31/48, 453 YDS, 5 TD / 14 CAR, 58 YDS, TD) und unterstrich damit seinen Ausnahmestatus in dieser College-Football-Saison.

Der Flop des Spiels: Die Clemson-Secondary

Clemson hatte anfangs durchaus Erfolg gegen Burrow und die explosive Offense LSUs mit einer ungewöhnlichen defensiven Front, an der Burrow zu knabbern hatte. Doch nachdem sich LSU darauf eingestellt und die Protection verbessert hatte, wurde die eigene Secondary entblößt. Die Man-to-Man-Matchups gegen die LSU-Receiver wurden meist verloren und so brachen irgendwann alle Dämme.

Analyse: LSU vs. Clemson - die Taktiktafel