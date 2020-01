Österreich (ÖHB-Team) bei der Handball-EM: Spielplan, Tabelle, Auslosung, Livestream

Die österreichische Handball-Nationalmannschaft geht mit einem Heimvorteil in die EURO 2020. Alle Gruppenspiele des ÖHB-Teams finden in der Wiener Stadthalle statt.

Erstmals in der Geschichte wird eine Handball-EM mit 24 Mannschaften ausgetragen. Dafür wird die EURO in drei Länder aufgeteilt, mit Graz und Wien gibt es auch zwei Spielstätten in Österreich.

ÖHB-Team schlägt auch die Ukraine

Österreich hat am Sonntag auch sein zweites Match bei der Heim-EM gewonnen. In Pool B gab es einen 34:30 (18:17)-Sieg gegen die weiter punktlose Ukraine, nachdem am Freitag Tschechien 32:29 besiegt worden war. Die Österreicher haben nun als Tabellenführer beste Chancen, am Dienstag (18.15 Uhr) den Aufstieg zu fixieren.

Ales Pajovic (ÖHB-Teamchef - via ORF ): "Die Halle war unglaublich. Die Jungs haben richtig gekämpft. Die letzten Minuten waren 7:6 (personelle Überzahl der Ukraine), da brauchst du richtig viel Energie. Die Jungs haben mit Herz gespielt. Gesamt war es gut, wir haben als Mannschaft gearbeitet. Es ist richtig schön, die Jungs spielen zu sehen. Noch genießen wir diesen Sieg, dann kann ich weiterreden (bezüglich Nordmazedonien-Match)."

Handball-EM: Tabelle in Gruppe B

Österreich führt nach zwei Spieltagen die Tabelle in Pool B vor Tschechien und Mazedonien an. HIER geht es zu den Szenarien , wie dem ÖHB-Team ein Aufstieg in die Hauptrunde gelingt.

Platz Team Sp S U N T(GT TD Punkte 1. Österreich 2 2 0 0 66:59 7 4 2. Tschechien 2 1 0 1 56:57 -1 2 3. Nordmazedonien 2 1 0 1 51:52 -1 2 4. Ukraine 2 0 0 2 55:60 -5 0

Spielplan: Österreich-Matches bei der Handball-EURO 2020

Der ÖHB-Auswahl gelang in Gruppe B nach dem Sieg gegen Tschechien auch ein 34:30-Erfolg gegen Ukraine.

Datum und Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 10. Jänner, 18.15 Uhr Österreich Tschechien 32:29 10. Jänner, 20.30 Uhr Nordmazedonien Ukraine 26:25 12. Jänner, 16.00 Uhr Tschechien Nordmazedonien 27:25 12. Jänner, 18.15 Uhr Österreich Ukraine 34:30 14. Jänner, 18.15 Uhr Österreich Nordmazedonien 14. Jänner, 20.30 Uhr Ukraine Tschechien

Handball-EM 2020: Modus

Sechs Gruppen zu je vier Mannschaften bilden die Vorrunde. Die Top-2 in jedem Pool qualifizieren sich für die nächste Runde . Das Ergebnis, das gegen das Team geholt wird, das ebenfalls weiterkommt, wird mitgenommen.

Danach werden zwei sogenannte Hauptrundengruppen aus jeweils sechs Mannschaften gebildet, in der jedes Team vier Matches bestreitet. Die Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich für das Halbfinale, wo es dann im K.o.-System weitergeht.

Die Drittplatzierten der Hauptrundengruppen spielen um die Plätze fünf und sechs, die für die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio entscheidend sein könnten.

Österreich bei der Handball-EM 2020: Livestream & TV-Übertragung

Der ORF hat sich in Österreich die Übertragungsrechte der Handball-EURO 2020 gesichert. Dabei werden alle Spiele der österreichischen Auswahl live gezeigt, zwei Vorrundenpartien sollen dabei auf ORF eins ausgestrahlt werden.

Der Rest sowie ausgewählte Highlight-Spiele werden auf dem Spartensender ORF Sport + übertragen. Über die TvThek des ORF sind zudem alle Spiele für User aus Österreich frei im Livestream empfangbar.

ÖHB-Team: Österreichs Kader für die EURO 2020

Im Abschlusstraining zum Auftaktspiel verletzte sich Alexander Hermann schwer und musste deshalb noch vor der ersten Partie abreisen. Der Rückraum-Spieler brach sich den linken Mittelfußknochen - ersetzt wird er nun von Daniel Dicker. "Wir haben Daniel Dicker sofort geholt. Er hat die gesamte Vorbereitung mitgemacht, kennt das System", so Teamchef Ales Pajovic.

Nr. Name Vorname Verein Position 1 BAUER Thomas FC Porto / POR Torwart 40 EICHBERGER Thomas HSG Graz Torwart 7 BOZOVIC Janko VfL Gummersbach / GER Rückraum rechts 30 ZIVKOVIC Boris HC Hard Rückraum rechts 53 BILYK Nikola THW Kiel / GER Rückraum Mitte 60 JOCHMANN Jakob UHK Krems Rückraum Mitte 28 ZEINER Gerald HC Hard Rückraum Mitte 45 DICKER Daniel HSG Graz Rückraum links 72 HUTECEK Lukas HC WAT Margareten Rückraum links 9 BRANDFELLNER David HC WAT Margareten Rechtsaußen 8 WEBER Robert SG Nordhorn/Lingen / GER Rechtsaußen 20 FRIMMEL Sebastian Kadetten Schaffhausen / SUI Linksaußen 92 SANTOS Raul DC DHfK Leipzig / GER Linksaußen 26 HERBURGER Lukas Kadetten Schaffhausen / SUI Kreisläufer 15 POSCH Fabian UHK Krems Kreisläufer 55 WAGNER Tobias HC WAT Margareten Kreisläufer

Handball-Europameister im Überblick

1994 wurden erstmals Europameisterschaften im Handball ausgetragen. Schweden sicherte sich damals die Krone.