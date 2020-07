Österreich in der UEFA 5 Jahreswertung: Kein CL-Fixplatz in der Saison 2020/21

Die Vereine der tipico Bundesliga dürfen sich vor allem dank der starken Auftritte des FC Red Bull Salzburg über den elften Platz in der UEFA Fünfjahreswertung freuen.

Red Bull Salzburg muss als Meister der Saison 2019/20 ins Champions-League-Playoff . Das Fixticket für die Gruppenphase gibt es in dieser Saison nicht.

UEFA Fünfjahreswertung: Was ist das?

Die Rangliste misst das Abschneiden der nationalen Verbände auf internationaler Klubebene. Die Punkte, die jeder Verband über fünf Saisons sammelt, basieren auf den Ergebnissen in der UEFA Champions League, der UEFA Europa League oder den jeweiligen Qualifikationen. Das Ranking entscheidet darüber, wie viele Startplätze jedes Land in den kommenden internationalen Wettbewerben erhält, und in welchen Runden die jeweiligen Klubs einsteigen.

Österreich in der UEFA-Fünfjahreswertung (Stand vom 06.07.2020)

Österreich wird die aktuelle Saison auf dem zwölften Platz beenden. Damit wird auch in der Saison 2021/22 kein österreichisches Team fix in der CL-Gruppenphase auflaufen.

Der aktuelle Stand in der Fünfjahreswertung :

Platz Verband 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Gesamt 1 Spanien 23.928 20.142 19.714 19.571 16.071 99.426 2 England 14.250 14.928 20.071 22.642 16.285 88.176 3 Deutschland 11.500 14.250 17.333 12.642 15.571 71.641 4 Italien 16.428 14.571 9.857 15.214 12.642 68.367 5 Frankreich 11.083 14.416 11.500 10.583 9.333 56.915 ... 11 Türkei 6.600 9.700 6.800 5.500 5.000 33.600 12 Österreich 3.800 7.375 9.750 6.200 5.800 32.925 13 Dänemark 5.500 8.500 5.250 4.875 4.125 28.250

Champions League: Geplante Platzverteilung für die Saison 2020/21

Fest steht, dass Österreich fünf Startplätze für den Europacup zur Verfügung hat. Dies wäre bis Platz 15 in der Fünfjahreswertung der Fall.

Ab Platz zehn ist ein Gruppenplatz in der CL fix. Sollte sich der Sieger der Champions League über die Liga für die Königsklasse qualifizieren, reicht auch der elfte Platz aus.

Platz CL-Gruppenphase CL-Quali EL 1-4 4 0 3 5-6 2 1 3 7-10 1 1 3 11-15 0 2 3 16-51 0 1 3

Wie viele Punkte sammelt ein Verband in der UEFA-5-Jahreswertung?

Jeder Klub bekommt für einen Sieg auf internationaler Ebene zwei Punkte, ein Remis wird mit einem Punkt belohnt. In Qualifikationsspielen für die UEFA Champions League oder UEFA Europa League gibt es einen Punkt pro Sieg und einen halben für ein Unentschieden. Alle Punkte werden durch die Anzahl an Europacup-Vertretern im jeweiligen Land dividiert.

In der Champions League wird pro Finalphase ein zusätzlicher Punkt vergeben: Erreicht also ein Verein das Finale, bekommt er vier Punkte aufs Konto. In der Europa League wird jede Phase ab dem Viertelfinale mit einem Punkt honoriert.

Gleich vier Punkte ist zudem das Erreichen der Gruppenphase der Champions League wert, vier zusätzliche Bonus-Punkte gibt es noch einmal beim Erreichen des Achtelfinals obendrauf.

Europacup-Saison 2019/20 der ÖFB-Klubs

Verein Abschneiden S U N Punkte 5JW Sturm EL-Quali, 2. Runde 1 0 1 0,200 LASK CL-Quali-Playoffs, EL-Achtelfinale 7 2 3 2,800 Austria Wien EL-Quali, 3. Runde 0 0 2 0 WAC EL-Gruppenphase 1 2 3 0,800 RB Salzburg CL-Gruppenphase, EL-Sechzehntelfinale 2 1 4 1,800

UEFA-Fünfjahreswertung: Wie berechnet sich der Koeffizient?

Der UEFA-Koeffizient für die Fünfjahreswertung wird durch einen Durchschnittswert errechnet. Alle Punkte, die ein Verband während einer Europacup-Saison sammelt, werden durch die Anzahl an Klubs geteilt. Diese Zahl wird dann mit den Resultaten der letzten vier Spielzeiten zusammengezählt, um den Koeffizienten über die vergangenen fünf Jahre zu errechnen.

Wenn zwei Verbände denselben Koeffizienten haben, wird der Verband mit dem höheren Koeffizienten der jüngsten Saison an die erste Stelle gesetzt. Diese Ranglisten werden nach jeder Runde im Europapokal aktualisiert. Hier geht's zur aktuellen Gesamt-Rangliste .