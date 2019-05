In der Grazer List-Halle wurden die Sportler des Jahres ausgezeichnet.

Caroline Pilhatsch und Franz Josef Rehrl © GEPA pictures

Die Schwimmerin Caroline Pilhatsch und der Nordische Kombinierer Franz-Josef Rehrl wurden am Donnerstag bei der Sporthilfe-Gala in der Grazer List-Halle zu den steirischen Sportlern des Jahres 2019 gekürt. Pilhatsch holte Silber über 50 m Rücken bei der Kurzbahn-WM, Rehrl sammelte drei Bronzemedaillen bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld.