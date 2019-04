Facebook

© GEPA pictures

Wenn Laura Lammer über die vergangene Saison spricht, gehen der Grazerin die Superlative aus. „Das war DAS Jahr und es ist schwierig, wieder so eine Saison zu schaffen“, sagt die 18-jährige Kletterin, die 2018 nicht nur Staatsmeisterin im Speedklettern wurde, sondern auch bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck am Start war und bei den Olympischen Jugendspielen Bronze gewann. Vor allem an der eigenen Mentalität hat die Schülerin in der so erfolgreichen Saison viel gearbeitet. Für dieses Jahr hat Lammer neben dem Sport aber noch eine andere Herausforderung zu bewältigen: „Am 7. Mai geht es mit der Matura los. Wenn das dann geschafft ist, kann ich mich wieder zu 100 Prozent auf das Klettern konzentrieren.“

Am Wochenende ist Lammer in Portugal im Einsatz, beim European Youth Cup startet sie im Boulderbewerb.

Laura Lammer Sportart: Klettern

Verein: ÖAV Graz

Geboren am 20. Jänner 2001

Größte Erfolge u. a.: Staatsmeisterin, WM-Teilnahme, Bronze Jugendspiele (2018)

