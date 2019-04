Facebook

Lisa Hirner © KK

Lisa Hirner weiß, was sie will - schon seit ihrer Kindheit, wo Sport immer eine große Rolle spielte. Mama Elke, Papa Günther und Onkel Adi Hirner entfachten das Feuer für den nordischen Sport bei der 15-Jährigen, die den Sportzweig der Polytechnischen Schule Eisenerz besucht und ab Herbst im Nordischen Ausbildungszentrum (NAZ) Eisenerz ihre Berufsausbildung „Lehre mit Matura“ als Konstrukteurin macht.

Viel zu tun für das Talent. Skispringen stand an erster Stelle und die 95 Meter der Erzberg-Arena knackte sie bereits. Langlaufen war dann die logische Folge, um auch als nordische Kombiniererin durchzustarten und aufzuzeigen. Trotz gesundheitlicher Rückschläge holte Lisa Hirner in dieser Saison mit der Mannschaft bei der Junioren-WM in Lahti die Bronzemedaille und im Einzel den ausgezeichneten fünften Platz. Außerdem siegte sie fünfmal im Alpencup und zeigte auch beim Continental-Cup auf.

In ihrer Freizeit ist die junge Eisenerzerin auch begeisterte Anhängerin von Fußball.

Lisa Hirner Sportart: Nordische Kombination

Verein: SC Erzbergland

Geboren am: 3. Oktober 2003

Größte Erfolge: Junioren-WM: Bronze (Team); 1. OPA-Spiele, 2. Contin-Cup; 5 Alpencup-Siege





