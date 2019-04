Facebook

Sabrina Oswald ©

Bereits mit fünf Jahren griff sie das erste Mal zu einem Tennisschläger, unter den Fittichen von Siliard Nemeth lernte Sabrina Oswald dann in Pöllau das Einmaleins des „Weißen Sports“. Mittlerweile wird die 12-Jährige im Regionalzentrum des steirischen Landesverbandes in Hartberg von Saso Bende trainiert, vier Mal wöchentlich stehen eineinhalb Stunden Technik- und Konditionstraining auf dem Programm. Harte Arbeit, die sich für das Ballsport-Talent (im Tischtennis gewann sie mit Hartberg erst kürzlich die Unterstufen-Bundesmeisterschaft) aber bezahlt macht, wie die dritten Plätze im Einzel und Doppel bei den österreichischen U12-Meisterschaften unterstreichen. Als Vorbilder nennt Oswald Angelique Kerber und Simona Halep – weil diese wie sie auch so aggressiv spielen. Und vielleicht schafft es die Steirerin selbst einmal auf den Tennis-Thron.