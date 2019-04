Facebook

Martin Messner © GEPA pictures

Disziplin, Beharrlichkeit und Freude – das macht einen guten Radfahrer aus, sagt Martin Messner. Und er sollte es wissen. Der Fohnsdorfer gilt als eines der größten heimischen Talente im Rennradsport und ist auf dem guten Weg, ein Berufsradfahrer zu werden. Mit seiner Nominierung für die Straßen-WM in Innsbruck wurde ein Traum wahr, der dort allerdings an einem Sturz zerschellt ist. Die Spezialität des Fahrers von WSA KTM Graz sind die Berge – kein Wunder, bringt er bei einer Größe von 1,71 Metern nur 57 Kilogramm auf die Waage – samt Rad, wohlgemerkt. Sein Ziel sind die World Tour und die Tour de France. Lange hat er Fußball gespielt, aber „Radfahren fordert den Körper mehr. Da muss man immer an die Grenzen gehen und im Team zusammenarbeiten, aber auch seine Leistung bringen. Außerdem taugt mir das Flair.“