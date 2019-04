Facebook

Simone Sill © GEPA pictures

Sie ist unter dem Korb eine Macht und bei der Damen-Mannschaft von UBI Graz die Frau für die Rebounds. Aber auch außerhalb der Sporthallen dieses Landes investiert Simone Sill viel in den Basketball und trainiert an zwei Grazer Volksschulen, um junge Mädchen für ihre Sportart zu begeistern.

Für Begeisterung sorgt sie mit den UBI-Damen derzeit aber ohnehin: Der Cup-Sieg wurde gegen Klosterneuburg erst im Finale verpasst, nun hat man dafür im Liga-Finale ab 24. April die große Chance zur Revanche. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte stehen Sill und Co. im Endspiel der Liga. „Wir investieren sehr viel in diese Saison, jede ist voll dabei. Wir wollen uns bei Klosterneuburg revanchieren“, sagt die Studentin der Sportwissenschaft, die bereits einen Titel eingeheimst hat: Mit der Uni Wien holte sie im Vorjahr den Universitäts-EM-Titel: „Eine tolle Erfahrung.“

Simone Sill Sportart: Basketball

Verein: UBI Graz

Geboren am: 23. Januar 1999

Größte Erfolge: Dritte WU19-Meisterschaft, Universitäts-EM-Titel, Cup-Finalistin

