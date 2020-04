Facebook

Coronavirus: News-Überblick vom 23. April

13.45 Uhr: Frauenfußball-EM auf 2022 verschoben

Die Fußball-EM der Frauen findet wegen der Coronavirus-Pandemie erst 2022 statt. Diesen Beschluss fasste das Exekutivkomitee der Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag bei seiner Krisenkonferenz. Eigentlich hätte die EURO im Sommer 2021 in England stattfinden sollen. Nun sollen das Eröffnungsspiel am 6. Juli und das Finale am 31. Juli 2022 gespielt werden.

11.45 Uhr: Deutsche Fußballliga rechnet mit 25.000 Corona-Tests

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) rechnet angeblich mit einem Bedarf von 25.000 Coronavirus-Tests, um die derzeit ausgesetzte Saison abschließen zu können. Das geht aus auf den 17. April datierten Dokumenten hervor, über die am Donnerstag auf der Internetseite der "Bild"-Zeitung berichtetet wurde.

Fast zeitgleich mit der Veröffentlichung begann die DFL-Mitgliederversammlung, während der das weitere Vorgehen beraten wurde. Dem Bericht zufolge ergeben sich in mindestens neun bis zehn Wochen Spielzeit 21.600 nötige Tests für die Beteiligten in den 36 Clubs, die insgesamt 51 ÖFB-Legionäre unter Vertrag haben. "Nach Reserve-Aufstockung kommt man auf knapp 25.000 Tests für die restliche Spielzeit", steht laut "Bild" in der Präsentation der DFL-Kommission "Fußball".

Bei einer Preisspanne zwischen 60 und 150 Euro pro Test - jeder Verein soll ein bestimmtes Labor in Deutschland zugeordnet bekommen - würden sich Gesamtkosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro ergeben.

Die DFL und auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatten zuletzt mehrfach betont, dass der Neustart der Bundesliga und 2. Liga nicht auf Kosten des Gesundheitssystems erfolgen würde. "Es geht an den Fakten vorbei, wenn unterstellt wird, dass eine mögliche engmaschige Testung eine Unterversorgung der Bevölkerung verursache", hatte das DFL-Präsidium mitgeteilt. "Die Test-Kapazitäten sind in den vergangenen Wochen massiv gesteigert worden."

In dem Dokument wird betont, dass selbst zwei Tests pro Person und Woche bei passiver Betrachtung der Gesamtkapazität nur "knapp 0,4 Prozent der gesamt in Deutschland durchgeführten Tests pro Tag entsprechen" würden.

10.30 Uhr: Zverev kann sich auch Turniere ohne Zuschauer vorstellen

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev kann sich wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auch Turniere ohne Zuschauer vorstellen. "Am Ende des Tages würde ich lieber ohne Zuschauer spielen, als gar nicht zu spielen", versicherte Zverev in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Auch wenn es schade wäre. Aber wenn es sicherer ist, warum nicht?"

Die Tennis-Tour pausiert wegen der Corona-Krise derzeit bis Mitte Juli. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Pause noch länger dauern wird. Zverev rechnet damit, dass auch die US Open in New York nicht wie geplant im September stattfinden. "Man kann sich das nur schwer vorstellen, zumal die Hartplatz-Saison in den USA eigentlich ja sogar schon Ende Juli, Anfang August beginnen soll", sagte der 23-Jährige, der derzeit in Tampa in Florida trainiert. New York ist ganz besonders von der Corona-Krise betroffen.

Zverev hofft aber, dass in diesem Jahr noch Turniere ausgetragen werden. "Ich finde, die ATP muss schauen, was wann möglich ist. Wenn es in den USA nicht geht, geht es aber vielleicht schon in Europa. Da sind sie etwas weiter", erklärte der Halbfinalist der Australian Open. "Vielleicht muss man dann dort Turniere stattfinden lassen."

Das größte Hindernis für einen Neustart seien die vielen Reisen. "Die Reisebeschränkungen sind, denke ich, das größte Problem, das wir im Tennis haben", weiß Zverev, der dennoch positiv bleibt. "Wir sind erst Ende April. Es ist noch viel Zeit."

Olympiasieger Andy Murray wäre dagegen "überrascht", würde im September professionell auf der Tour Tennis gespielt werden, wie der 32-jährige Schotte in einem CNN-Interview betonte. "Ich glaube, dass Tennis eine der letzten Sportarten sein wird, die wieder zur Normalität zurückkehren können, weil bekanntlich Spieler, Trainer und Teams aus der ganzen Welt zusammenkommen", erläuterte Murray. "Man muss erst das Gefühl haben, dass die ganze Welt wieder normal arbeitet und normal reist", bevor man im Tennis wieder Major-Turniere durchführen kann.

05.50 Uhr. Deutsche Liga berät sich heute



Die Deutsche Fußball Liga wird sich während ihrer heutigen Mitgliederversammlung nicht auf einen konkreten Termin für den Neustart der Bundesliga festlegen. Die Entscheidung darüber liege "selbstverständlich bei den zuständigen politischen Gremien", teilte die DFL mit. "Die Äußerungen einiger Ministerpräsidenten, aber auch der Sportminister-Konferenz mit Blick auf einen Wiederbeginn ohne Stadion-Zuschauer im Mai" seien allerdings "gute Nachrichten für den Profifußball".

05.45 Uhr. Federer bekommt Zustimmung von Nadal

Der Vorschlag von Tennis-Altmeister Roger Federer, die Damen- und Herrentour auf Organisationsebene zusammenzulegen, erntete zahlreiche zustimmende Reaktionen. "Ich stimme völlig zu", ließ etwa die Nummer zwei der Welt, Rafael Nadal, auf Twitter wissen. "Du bist nicht der einzige", meinte ebendort Simona Halep, regierende Königin von Wimbledon.

Für die zwölffache Grand-Slam-Siegerin Billie-Jean King spricht Federer aus, was sie schon lange fordere. "Ich stimme zu und habe das schon seit den frühen Siebzigerjahren gesagt. Eine Stimme, Damen und Herren zusammen, ist schon lange meine Vision für das Tennis. (...) Lasst es uns wahr machen."

05.40 Uhr. Italien hat die Entscheidung vertagt

Eine Entscheidung über eine baldige Wiederaufnahme der italienischen Fußball-Liga ist vertagt worden. Wie Sportminister Vincenzo Spadafora am Mittwoch nach einem Treffen mit dem Fußball-Verband FIGC mitteilte, soll es in den nächsten Tagen noch Gespräche mit Gesundheitsminister Roberto Speranza und dem wissenschaftlichen Ausschuss der Regierung geben.

Nach dem Plan der Liga-Verantwortlichen sollen die Fußballer der Serie A ab dem 4. Mai zunächst isoliert werden, das heißt unter anderem, auf das Coronavirus getestet und in Camps streng kontrolliert werden. Nach drei Wochen könnten dann möglicherweise Partien - ohne Fans - gespielt werden.

Die Serie A ist seit dem 12. März unterbrochen. Zwölf Spieltage stehen noch aus. In Italien gelten noch bis zum 3. Mai die landesweiten Ausgangssperren. Italien ist weltweit eines der am härtesten getroffenen Länder von der Covid-19-Lungenkrankheit. Mehr als 24.000 Menschen sind bereits gestorben.