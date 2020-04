Facebook

Die zweite Liga (hier Ried und Austria Klagenfurt) pocht auf eine Fortsetzung © GEPA pictures

Coronavirus: News-Überblick vom 20. April

13.20 Uhr: 2. Liga fordert Saisonfortsetzung



Während die Fußball-Bundesliga in dieser Woche startet, steht die semiprofessionelle 2. Liga noch still. In einem offenen Brief fordern nun die Spielervertreter der 2. Liga eine Gleichbehandlung mit der Bundesliga und folglich ebenfalls einen Wiederanpfiff der Saison. Aktuell dürfen die zwölf Clubs der Bundesliga und Zweitligist Austria Lustenau als Cup-Finalist das Training in Kleingruppen beginnen. Ziel ist, die Bundesligasaison mittels Geisterspielen zu Ende zu bringen und auch das ÖFB-Cup-Finale auszutragen. Die nahe Zukunft der 2. Liga ist dagegen offen.

Das Spielerpräsidium der 2. Liga in der Vereinigung der Fußballer (VdF) - Martin Grasegger, Thomas Reifeltshammer und Alexander Joppich - hat sich daher am Montag an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) sowie Bundesliga-Vorstandsvorsitzenden Christian Ebenbauer gewandt. Sie sprechen von ein er Ungleichbehandlung. 80 Prozent der Spieler seien Berufsfußballer und in einer Umfrage hätten sich 13 der 16 Klubs dafür ausgesprochen, die Meisterschaft weiter zu spielen. Das berufliche Fortkommen sei zudem negativ beeinflusst, wird argumentiert.

12.40 Uhr: Auch Silverstone hofft auf Geisterrennen

Neben dem Red Bull Ring in Spielberg hoffen auch die Formel-1-Veranstalter in Silverstone, sogenannte Geisterrennen ohne Fans im Juli durchführen zu können. Das bestätigte Stuart Pringle, der Chef der englischen Rennstrecke, dem "Guardian". So habe man zuletzt darüber diskutiert, dass gleich zwei Rennen an einem Wochenende in Silverstone stattfinden könnten. "Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Fähigkeit, diese Veranstaltungen durchzuführen. Wir haben viel Erfahrung, viel Wissen, wir können das definitiv stemmen", betonte Pringle.

Vor Silverstone hatte bereits Spielberg versichert, dass man bereit für Geisterrennen sei. Aktuell ist der Große Preis von Österreich noch zum ursprünglichen Termin am 5. Juli angesetzt, also zwei Wochen vor dem Grand Prix von Großbritannien. Bisher ist jeder WM-Lauf bis zum Grand Prix von Frankreich am 28. Juni in Le Castellet abgesagt bzw. verschoben worden.

10:56 Uhr: Djokovic lehnt verpflichtende Coronavirus-Impfung ab

Novak Djokovic steht vor einem Dilemma, sollte es im Tennis-Zirkus künftig verpflichtende Impfungen geben. "Ich persönlich bin gegen eine Impfung und möchte nicht von jemandem gezwungen werden, einen Impfstoff zu nehmen, um reisen zu können", sagte der Weltranglisten-Erste in einem Live-Facebook-Chat mit mehreren anderen serbischen Athleten am Sonntag.

Derzeit sind alle Tennis-Turniere bis 13. Juli abgesagt, zudem wird ein Impfstoff wahrscheinlich erst nächstes Jahr zur Verfügung stehen. Djokovic, der mit dem Finalsieg über Dominic Thiem bei den Australian Open das bisher einzige Grand-Slam-Turnier dieses Jahres gewonnen hat, machte sich dennoch schon Gedanken.

"Hypothetisch, wenn die Saison im Juli, August oder September wieder aufgenommen werden sollte, was unwahrscheinlich ist, verstehe ich, dass unmittelbar nach Ende der strengen Quarantäne ein Impfstoff erforderlich wird. Aber wenn es obligatorisch wird, was wird dann passieren? Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich habe meine eigenen Gedanken über die Sache und ob sich diese Gedanken irgendwann ändern werden, weiß ich nicht", erklärte der Serbe. Im vergangenen Monat hatte sich die ehemalige Weltranglisten-Erste Amelie Mauresmo quasi für eine Absage der gesamten Saison ausgesprochen. "Kein Impfstoff = kein Tennis", hatte die Französin getwittert.

Je crois qu’on va devoir tirer un trait sur la saison 2020 de tennis. Circuit international = des joueurs et joueuses de toutes nationalités plus les encadrements, spectateurs et les personnes venant des 4 coins du monde qui font vivre ces événements.

Pas de vaccin=pas de tennis — AmelieMauresmo (@AmeMauresmo) March 31, 2020

9.37 Uhr: Saisonstart für Arnautovic und Co. Juni/Juli geplant

Für Marko Arnautovic könnte es Ende Juni oder Anfang Juli mit der Meisterschaft in der chinesischen Super League (CSL) losgehen. "Basierend auf der Einschätzung der aktuellen Situation wird die neue Saison Ende Juni oder Anfang Juli beginnen", erklärte Huang Shenghua, Geschäftsführer des Clubs Guangzhou R&F am Sonntag in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

Der Saisonstart war ursprünglich für 22. Februar geplant, wegen der Coronakrise aber ausgesetzt worden. Trotz einem zumindest um vier Monate späteren Beginn soll die Saison nicht verkürzt werden müssen. Der chinesische Fußball-Verband muss einen Termin für den Saisonstart noch bekannt geben. Ein großes Problem sind die restriktiven Reisebestimmungen, die vor allem die Einreise von Legionären beeinträchtigen. Österreichs Star Arnautovic, der bei Shanghai SIPG unter Vertrag steht, sitzt seit Wochen in Dubai in Quarantäne fest. Anlässlich seines 31. Geburtstags am Sonntag feierte ihn der ÖFB auf Twitter mit Videos.

Coronavirus: News-Überblick vom 19. April

17.55 Uhr: Roma-Spieler verzichten auf Gehalt

Die Spieler und der Trainerstab des italienischen Fußball-Topclubs AS Roma haben beschlossen, aufgrund der Coronakrise auf vier Monatsgehälter zu verzichten. Der Spielbetrieb in der Serie A ist seit 9. März unterbrochen. Die Verantwortlichen hoffen darauf, dass ab Anfang Juni die Kugel im vom Coronavirus besonders stark betroffenen Italien eventuell wieder rollen könnte.

16.55 Uhr: Lehmann will Spiele mit Fans

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationaltormann Jens Lehmann hat mit Aussagen zum Umgang der deutschen Bundesliga mit der Coronakrise für Diskussionen gesorgt und Unverständnis hervorgerufen. Entgegen der Meinung von Experten und den Vorgaben aus der Politik hält der 50-Jährige eine Fortsetzung der Saison auch mit Zuschauern für denkbar.

"Diese Frage hat mir auch noch keiner beantworten können, warum in einem Stadion wie der Allianz Arena, wo 70.000 Leute reinkommen, warum man da nicht 20.000 reinstecken kann", sagte Lehmann am Sonntag in der Sport1-Sendung "Doppelpass". Bei einem "Abstand von zehn Metern" würden sich Fans im Stadion "wahrscheinlich nie in die Quere kommen". In den sozialen Medien erntete der frühere Bundesliga-Profi dafür Häme. In Deutschland hatten Bund und Länder am Mittwoch beschlossen, dass Großveranstaltungen mit Zuschauern noch bis mindestens zum 30. August verboten bleiben.

Lehmann plädierte dafür, die bisherigen Beschränkungen in der Coronakrise weiter zu lockern: "Bisher war alles gut. Aber auf den Fußballsport bezogen glaube ich, wie auch in anderen Wirtschaftszweigen, dass man vielleicht den Fehler macht, zu sagen, wir halten es zu lange geschlossen. Dadurch geht extrem viel kaputt, jeder Tag kostet uns Milliarden." Zudem meinte Lehmann, "dass wir sowohl von Politikern als auch von Virologen nicht so genau Bescheid bekommen, wie es sich eigentlich um das ganze Virus verhält".

13.12 Uhr: Marko sieht gute Chancen auf GP in Spielberg

Red Bulls Motorsport-Berater Helmut Marko sieht sehr gute Chancen, dass der Saisonstart der Formel 1 am 5. Juli in Österreich über die Bühne geht. Möglich sei auf dem Red Bull Ring in Spielberg auch eine Doppelveranstaltung mit einem weiteren Rennen wenige Tage nach dem ursprünglich geplanten Termin, bestätigte Marko am Sonntagvormittag in einem Interview mit ORF-Radio Steiermark.

Die Streckenbetreiber hätten sich zuletzt an die Bundesregierung gewandt. "Dort wird jetzt einmal ein Maßnahmenkatalog ausgearbeitet, unter welchen Voraussetzungen ein Grand Prix - ein Grand Prix ohne Publikum wohlgemerkt, ein sogenanntes Geisterrennen - stattfinden könnte", erklärte Marko. "Wir alle hoffen. Die Vorzeichen deuten darauf hin, dass die Chancen sehr hoch sind."

Sportminister Werner Kogler hatte Mitte der Woche bereits signalisiert, dem Vorhaben unter Einhaltung der zahlreichen Auflagen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie "nicht im Wege stehen" zu wollen. Zeitdruck bei der Umsetzung habe man laut Marko nicht. "Weil der Zeitfaktor, sofern es keinen Rückschlag gibt, eigentlich für diese Veranstaltung spricht."

Laut Angaben des Red-Bull-Konsulenten arbeite die Formel-1-Organisation derzeit an einem Konzept, wie man etwa die Anzahl der Personen vor Ort einschränken könne, sodass nicht der komplette Tross von mehreren tausend Personen anreisen müsse. Zudem könnten Charterflieger aus England, wo die meisten Teams ihre Werke haben, direkt auf dem benachbarten Flughafen Zeltweg landen.

Entscheidend scheinen die Einreisebestimmungen. "Das Wahrscheinlichste ist, dass jeder, der zu diesem Event kommt, einen entsprechenden Test absolvieren muss", sagte Marko. Könne dies nicht der Fall sein, müssten die Personen mit entsprechender Vorlaufzeit in Österreich in Quarantäne. Auch das sei bei entsprechender Planung möglich.

Ob Journalisten bei der Veranstaltung zugelassen wären, sei laut Marko offen. "Der Fokus ist auf das Digitale, auf die Fernsehübertragung", erklärte der 76-jährige Steirer. "Es wäre das erste internationale Großereignis, das stattfinden würde." Die Leute würden in ihrer Isoliertheit nach einem solchen lechzen - insofern wäre die Resonanz laut Marko groß. Bilder aus der Steiermark würden um die Welt gehen und dort auch wieder Zuversicht bringen.

"Es wäre ein unbezahlbarer Werbeeffekt und zum anderen auch ein Zeichen, wie effizient unsere Regierung arbeitet", meinte Marko. Diese habe auf die Ausbreitung des Coronavirus schnell mit Maßnahmen reagiert - und könnte diese nun auch wieder früher als andere für internationale Veranstaltungen lockern. Die zehn ursprünglich vor Spielberg geplanten Formel-1-Saisonrennen sind wegen der Pandemie allesamt bereits abgesagt oder verschoben worden.

Um dennoch einen tauglichen WM-Kalender zu schaffen, steht auch ein zweites Spielberg-Rennen zur Diskussion. Laut Marko könnte dem normalen Grand-Prix-Wochenende ein Zwei-Tages-Event folgen. Bei diesem könnte am Dienstag das Qualifying und am Mittwochabend - zu einer für viele Zeitzonen guten Sendezeit - ein Rennen folgen. "Das ist momentan das Wahrscheinlichste", sagte Marko. Der folgende Grand Prix ist erst für 19. Juli in Silverstone geplant.

11.51 Uhr: Forderung: Premier League bei Abbruch ohne Absteiger

Bei einem Saisonabbruch in der englischen Fußball-Premier-League sollte es nach Ansicht von Clubchef Tony Bloom von Brighton and Hove Albion keine Absteiger geben. "Es wäre sehr schwierig, einen Club absteigen zu lassen, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt wird", meinte Bloom. "Dabei würde ja auch nicht die Stärke der bisherigen Gegner berücksichtigt."

Blooms Team wäre bei einem sofortigen Abbruch nicht vom Abstieg betroffen. Brighton, der Ex-Club des Österreichers Markus Suttner, liegt nach 29 von 38 Runden auf dem 15. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt zwei Punkte.

Die 20 Premier-League-Clubs hatten sich am Freitag darauf geeinigt, die aktuelle Saison trotz der Coronavirus-Pandemie in jedem Fall abschließen zu wollen. Eine Frist dafür wurde aber nicht gesetzt. Britische Medien hatten zuvor berichtet, mehrere Clubs würden planen, nicht über den 30. Juni hinaus zu spielen. Eine Austragung aller 92 noch ausstehenden Spiele bis dahin scheint jedoch schwer umsetzbar.

10.23 Uhr: Spitzensportler beginnen am Montag

Österreichs Spitzensportler können ab Montag nach genauen Vorgaben der Bundesregierung endlich wieder mit dem Training beginnen. In einer Änderung der Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 wurde festgelegt, dass Spitzensportler, die ihre Tätigkeit beruflich ausüben und an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, ab 20. April trainieren dürfen.

Wichtig ist dabei für die Sportler und deren Betreuer, dass u.a. ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten ist. Kaderspieler, Betreuer und Trainer der zwölf Fußball-Bundesligavereine sowie des ÖFB-Cup-Finalisten Austria Lustenau dürfen in Kleingruppen von maximal sechs Kaderspielern mit gleichbleibender personeller Zusammensetzung trainieren. Die Maßnahmen gelten auch für Behindertensportler.