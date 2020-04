Wer wurde 1978 zum Helden von Cordoba? Wann siegte Thomas Muster in Paris bei den French Open? Welches Team holte am öftesten die Super-Bowl-Trophäe? Diese und noch wesentlich kniffligere Fragen stellen wir Ihnen in unserem täglichen Sportquiz!

Der Kubaner Javier Sotomayor hält den Weltrekord im Hochsprung. Welche Höhe überquerte der heute 52-Jährige am 27. Juli 1993 in Salamanca?

Am 21. Dezember 1998 feierten Österreichs Ski-Herren einen Neunfachsieg beim Weltcup-Super-G am Patscherkofel in Innsbruck. Wer war an diesem Tag der beste Nicht-Österreicher?

So viel sei verraten: Es handelte sich um einen Norweger.