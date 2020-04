Wer wurde 1978 zum Helden von Cordoba? Wann siegte Thomas Muster in Paris bei den French Open? Welches Team holte am öftesten die Super-Bowl-Trophäe? Diese und noch wesentlich kniffligere Fragen stellen wir Ihnen in unserem täglichen Sportquiz!

Nicht nur Fußball oder Skifahren sind in der Schweiz Nationalsport. Wie heißt ein traditioneller Sport in unserem Nachbarland?

Ex-Fußballer Toni Fritsch, auch bekannt als "Wembley-Toni", war auch in einer anderen Sportart erfolgreich. In welcher?

Gheorghe Muresan und Manute Bol sind die größten Spieler, die je in der NBA gespielt haben. Wie groß sind/waren die beiden?

In Australien gibt es wegen Shorttrack-Athlet Steven Bradbury den Ausdruck "to do a Bradbury". Was will man damit sagen?