Paulo Dybala wurde positiv getestet © (c) AP (Laurent Cipriani)

Coronavirus: News-Überblick vom 21. März

20.46 Uhr: Paulo Dybala positiv getestet

Der argentinische Fußball-Teamspieler Paulo Dybala ist positiv auf Coronavirus getestet worden. Das gab Juventus Turin, Arbeitgeber des Stürmers, am Samstag bekannt. Nach den Angaben des Clubs befindet sich Dybala in Quarantäne und verspürt keine Symptome.

19.09 Uhr: Zweiter Spieler von Eintracht Frankfurt positiv getestet

In den Reihen des deutschen Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist ein weiterer Spieler positiv auf den Coronavirus getestet worden. Das teilte der Verein am Samstag via Twitter mit. Wie bereits im ersten Fall wurde der Name des Betroffenen nicht genannt. Bei 23 Personen aus dem Umfeld der Profi-Mannschaft fiel der Test hingegen negativ aus. Weitere Testergebnisse sollen folgen.

18.57 Uhr: Deutscher Anti-Doping-Experte rechnet erst 2021 wieder mit Dopingkontrollen

Der deutsche Anti-Doping-Experte Fritz Sörgel rechnet wegen der Coronavirus-Pandemie erst im kommenden Jahr wieder mit einem regulären Kontrollsystem. Durch die momentanen Beschränkungen sei die Chance des Dopings gegeben und auch die Chance, derzeit einen Leistungssprung zu machen, sagte Sörgel am Samstag bei Sport1.

"Es ist klar, dass es eine Verzerrung des Wettbewerbs geben wird, sowohl national als auch international", fügte der Nürnberger Pharmakologe hinzu und forderte eine Absage der Olympischen Sp

17.40 Uhr: Robert Lewandowski und seine Frau spenden eine Million Euro

Robert Lewandowski tut es seinen Kollegen Joshua Kimmich und Leon Goretzka gleich. Der Stürmer vom FC Bayern München und seine Frau spenden eine Million Euro. "Wir sind uns alle der schwierigen Situation um uns herum bewusst. Heute spielen wir alle in einer Mannschaft. Lasst uns in diesem Kampf stark sein. Wenn wir jemanden helfen können, lasst es uns tun", zitierte die Sport Bild das Ehepaar.

17.08 Uhr: ÖOC-Präsident äußert sich zu Olympia

Die Kritik am Festhalten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) an der Durchführung der Sommerspiele in Tokio (ab 24. Juli) wird mehr. Nationale Vertretungen verlassen die IOC-Linie, dazu gehören Norwegen, Slowenien und Brasilien. Auch von Sportverbänden wie den US-Leichtathleten und -Schwimmern kommt aufgrund der Corona-Krise der Aufruf zur Verschiebung. "Positiv bleiben", sagt das ÖOC.

"Der derzeitige Ausnahmezustand erlaubt keine leichten Antworten und Lösungen. Vorrangig geht es jetzt darum, die Covid-19-Infektionszahlen zu verlangsamen und das heimische Gesundheitssystem aufrecht zu erhalten. Abstand zu halten, wenn möglich daheimzubleiben, Hände zu waschen usw. Alles simple Dinge, die auf die Gemeinschaft bezogen Großes bewirken können", teilte Karl Stoss, der Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees der APA auf Anfrage mit.

17.02 Uhr: Deutsche Bundesliga würde Saison wohl ohne Zuseher zu Ende spielen

Für Alexander Wehrle, DFL-Präsidiumsmitglied, ist eine Verschiebung des Saisonendes in der Fußball-Bundesliga durchaus denkbar, um die Spielzeit trotz der Coronavirus-Pandemie regulär abzuschließen. "Auch ein Saisonende nach dem 30. Juni, wie jetzt schon vom französischen Verbandspräsidenten gefordert, darf da kein Tabu sein", sagte der Geschäftsführer des 1. FC Köln. Wehrle weiter: "Wenn die Saison zu Ende gespielt wird, muss man leider davon ausgehen, dass es Spiele ohne Zuschauer werden."

15.25 Uhr: Manchester Klubs spenden an lokale Tafeln

Manchester City und Manchester United haben sich in der Coronakrise zusammengetan und 100.000 Pfund (108.000 Euro) für lokale Tafeln gespendet. Normalerweise sammeln die Fanlager beider Klubs bei Heimspielen Geld für die gemeinnützigen Hilfsorganisationen, dies ist aufgrund der Pandemie derzeit aber nicht möglich. Der Fußball in England ist bis mindestens zum 30. April ausgesetzt.

14.23 Uhr: Lyon-Präsident für Abbruch der Champions League

Der Präsident des französischen Spitzenclubs Olympique Lyon hat zur Rettung der nationalen Fußball-Ligen einen Abbruch der Saison im Europacup ins Gespräch gebracht. "Man muss Entscheidungen treffen, mutig sein. Die Champions League, die Cupfinali und die Länderspiele fallen lassen. Sich nur auf die Liga konzentrieren", sagte Jean-Michel Aulas französischen Medienberichten zufolge.

"Wenn wir die Ligue 1 retten wollen, muss sie unbedingt vor dem 30. Juni beendet sein", ergänzte der Funktionär. Lyon hatte im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zu Hause 1:0 gegen Juventus Turin gewonnen. Das Rückspiel wurde nicht mehr gespielt, nachdem die UEFA den Wettbewerb wegen der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt hatte. Neben dem Europacup pausieren derzeit auch die meisten nationalen Ligen in Europa wegen der Ausbreitung des Virus.

14.14 Uhr: Wacker Fans solidarisch mit Bergamo

In der größten Krise ist die Solidarität im Fußball enorm. Das zeigt sich auch in einer Initiative der Wacker-Fans. Die Tiroler Anhänger ließen einen Fanschal anfertigen, der Erlös aus dem Verkauf kommt den Betroffenen in der vom Coronavirus arg gebeutelten Region zugute, hieß es in einer Mitteilung. Der Solidaritätsschal ist um 20 Euro zu haben.

Der FC Wacker pflegt seit Jahrzehnten eine enge Fan-Freundschaft mit dem Serie-A-Club Atalanta Bergamo. Ihre Betroffenheit drückte die Tivoli Nord auch mit einem riesigen Transparent aus, das über einer Brücke auf der Inntalautobahn hängt.

13.03 Uhr: FIS berät über geplanten Kongress in Thailand

Das Council des Internationalen Skiverbands wird Ende nächster Woche in einer Telefonkonferenz über den Status des für 17. bis 23. Mai geplanten 52. FIS-Kongresses in Pattaya (Thailand) beraten. Das teilte eine Sprecherin am Samstag auf Anfrage der APA - Austria Presse Agentur mit.

Auf dem Kongress soll u.a. auch die Alpinski-WM 2025 vergeben werden, wofür Saalbach-Hinterglemm ein Kandidat ist. Mitbewerber sind Garmisch-Partenkirchen und Crans Montana in der Schweiz.

Wichtigster Programmpunkt ist die Wahl des neuen FIS-Präsidenten oder der neuen Präsidentin. Gian Franco Kasper (76) tritt vorzeitig zurück. Ein Kandidat ist der in Schweden geborene britische Geschäftsmann und Head-Chef Johan Eliasch. Der Schweizer Verbandspräsident Urs Lehmann wird als Herausforderer gehandelt, gab seine Anwartschaft offiziell aber noch nicht bekannt. Weitere mögliche Kandidaten sind FIS-Vizepräsident Mats Arjes und FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis.

12.55 Uhr: WADA passt Richtlinien an

Die Coronavirus-Pandemie zwingt auch die Dopingjäger, die Art und Weise ihrer täglichen Arbeit zu ändern. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) will die Athleten dennoch so gut es geht schützen, die Richtlinien der einzelnen Nationalen Anti-Doping-Agenturen wurden angepasst. NADA Austria hat gut vier Monate vor den erhofften Sommerspielen von Tokio ihr Trainings-Kontrollsystem reduziert.

Um den sauberen Sport sorgt sich beispielsweise der zweifache Ironman-Weltmeister Patrick Lange. "Mich würde mal interessieren, wie es mit den Dopingkontrollen weitergeht? Die Grenzen werden geschlossen, wir werden sozial isoliert. Ich habe auch Angst, dass schwarzen Schafen jetzt Tür und Tor geöffnet ist", sagte der 33-jährige Hesse, der seit einiger Zeit in Salzburg lebt, gegenüber der "Frankfurter Rundschau".

Das sei zwar ein sportspezifisches Problem, aber ansprechen wolle er es: Denn auch die Kontrolleure könnten derzeit nicht reisen. Langes Befürchtung: "Es könnte Sportler geben, die sich diese Situation mit Betrug zunutze machen könnten. Ich habe mir kürzlich beim Radfahren vorgestellt, dass der komplette Leistungssport gerade ohne Kontrollen dasteht."

"Es wird entscheidend sein, dass das System so schnell wie möglich wieder seine volle Leistungsfähigkeit erlangen kann, sobald die Beschränkungen aufgehoben sind", sagte WADA-Präsident Witold Banka in einer Aussendung. Die Sportwelt sei mit einer noch nie da gewesenen Situation konfrontiert. "Das Coronavirus hat alle Akteure im Bereich der Dopingbekämpfung, einschließlich der WADA, gezwungen, die Art und Weise, wie die tägliche Arbeit durchgeführt wird, anzupassen", sagte der Pole.

NADA Austria hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass sie ab sofort ihre Aktivitäten vorübergehend eingeschränkt habe und fokussiert auf hohes Dopingrisiko sowie entsprechende Verdachtslagen agiere. Gleichzeitig stellten die Verantwortlichen fest, dass alles getan würde, um die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler sowie der Mitarbeiter bestmöglich zu schützen und dass die Vorgaben der Bundesregierung penibel eingehalten würden.

10.44: Gesundheitsminister fordert Roger Federer heraus

Der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset greift im Kampf gegen das Coronavirus auch zu sozialen Medien. Jetzt fordert er Promis wie Tennis-Star Roger Federer zu einer Corona-Challenge heraus. Sie sollen posten, wie sie in Corona-Zeiten den Alltag meistern.

Der 38-jährige Federer antwortete umgehend: Auch beim ihm sei es derzeit nicht einfach, er bleibe auch meist Zuhause und schüttle keine Hände mehr. "Wir müssen das unglaublich seriös nehmen. Ich hoffe, dass das wirklich alle nun ernst nehmen", sagte der Familienvater. Federer forderte seinerseits drei Promis heraus, darunter den Musiker DJ Bobo. Inzwischen ist die Challenge auch bei Moderatorin Michelle Hunziker gelandet.

8.50 Uhr: Guten Morgen!

Guten Morgen aus dem Home Office der Sportredaktion. Alle Meldungen des Sports - und das sind dieser Tage ja leider nicht allzu viele - finden Sie wie gewohnt im Corona-Ticker.

20. März

16.57 Uhr: Vorwärts Steyr verkauft fiktive Tickets

Vorwärts Steyr hat durch die Aussetzung der 2. Fußball-Liga wegen des Coronavirus große finanzielle Probleme. Im Kampf ums Überleben wollen auch die Fans einen Beitrag leisten, die innerhalb kürzester Zeit "Das Spiel des Jahres - Vorwärts beats Corona" auf die Beine gestellt haben. Für die fiktive Partie werden Tickets um 12 Euro (Stehplatz), 19,19 Euro (Sitzplatz) und 49,50 Euro (VIP) verkauft.

Als Dank erhalten die Unterstützer immerhin ein Ticket. Der Traditionsclub lotet im Moment alle Möglichkeiten einer finanziellen Entlastung aus. Der Weg werde dabei an der Kurzarbeit nicht vorbeiführen, um die Liquidität des Vereins nicht zu gefährden, hieß es auf der Club-Homepage. Ein Einvernehmen mit den Mitarbeitern müsse allerdings noch hergestellt werden.

14 Uhr: Snooker-WM im April und Mai verschoben

Nun ist auch eine der letzten sportlichen Großveranstaltungen der nächsten Zukunft in Europa aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden. Wie der Billard- und Snooker-Weltverband am Freitag bekanntgab, wird die Snooker-EM in Sheffield nicht plangemäß von 18. April bis 4. Mai über die Bühne gehen, sondern soll im Juli oder August stattfinden.

13.35 Uhr: Schwimm-EM in Budapest von Mai in den August verlegt

Rund sieben Wochen vor der geplant gewesenen Austragung sind die Schwimm-Europameisterschaften in Budapest am Freitag verschoben worden. Der neue EM-Termin für Becken- und Freiwasser-Schwimmen, Wasserspringen, Synchronschwimmen ebenso wie die Masters-EM ist statt vom 11. bis 24. Mai nun vom 17. bis 30. August. Ob dies trotz Coronavirus-Pandemie hält, soll Ende Mai/Anfang Juni evaluiert werden.

"Derzeit ist es schwierig, wenn nicht unmöglich, mit einem bestimmten Datum zu planen", wurde Paolo Barelli, der Präsident des Europäischen Schwimm-Verbandes (LEN), in einer Aussendung zitiert. In rund zweieinhalb Monaten werde man sehen, ob man den neuen EM-Termin dann offiziell machen könne. Sollte eine Austragung heuer im Sommer nicht möglich sein, könnte durchaus auf 2021 verlegt werden.

12.27 Uhr: FIFA öffnet in fußballfreier Zeit Video-Archiv

Die FIFA hat angesichts der fußballfreien Zeit wegen der Coronavirus-Pandemie eine neue Kampagne gestartet und öffnet Teile ihres Video-Archivs mit Klassikern der WM-Geschichte. Man wolle "den Fußball in die Häuser der Menschen bringen", teilte der Weltverband am Freitag mit.

Bei der Aktion #WorldCupAtHome werden ab Samstag "erstmals

vollständige Aufzeichnungen von mehr als 30 unvergesslichen Spielen" in der WM-Historie von Männern und Frauen auf der Website www.fifa.com, dem YouTube-Kanal der FIFA und auf Weibo in China zugänglich gemacht. Zudem würden als Ergänzung Dokumentationen und Interviews mit Spielern und Trainern bereitgestellt werden.

12.04 Uhr: Olympia TV-Rechte "auf alle Fälle abgesichert"



Der amerikanische Medienkonzern Discovery mit seinem Tochter-Unternehmen Eurosport sieht die Unsicherheiten bezüglich Olympia 2020 gelassen. "Da wir für alle Fälle abgesichert sind, erwarte ich keinen substanziellen Schaden für Discovery bei jeglichen Entscheidungen im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio", sagte Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels der "Süddeutschen Zeitung".

11.36 Uhr: Bayern-Profis spenden eine Million Euro

Leon Goretzka (25) und Joshua Kimmich (25) werden mit der Initiative #WeKickCorona eine Million Euro Sofort-Hilfe als Privatpersonen zur Verfügung zu stellen. Das Geld soll zur Hilfe für karitative Vereine und soziale Einrichtungen aus allen gesellschaftlichen Bereichen eingesetzt werden.

10.50 Uhr: Snowboard-Cross-Weltcupsiegern verlor Oma

Die Freude über den Sieg im Gesamtweltcup der Snowboard-Crosserinnen hat für die Italienerin Michela Moioli nicht lange gedauert. Die 24-jährige Italienerin, die aus der von der Coronavirus-Pandemie schwer betroffenen Stadt Bergamo stammt, verlor wegen Covid-19 ihre Großmutter.

"Fünf Minuten lang hat die Abschiedszeremonie von meiner Großmutter gedauert. Und wir hatten noch Glück: Viele können sich von ihren verstorbenen Angehörigen nicht einmal verabschieden", sagte Moioli im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" (Freitag-Ausgabe). Die Großmutter litt schon seit einigen Jahren an Alzheimer.

9.53 Uhr: Deutscher Virologe: Kein Fußball mehr in diesem Jahr

Der deutsche Virologe Jonas Schmidt-Chanasit erwartet, dass wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr kein Profifußball mehr gespielt wird. "Ich gehe fest davon aus, dass es erst wieder im nächsten Jahr stattfinden kann in dem Umfang", sagte der Mediziner des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg im NDR-Fernsehen.

9.51 Uhr: Profi von Eintracht Frankfurt infiziert

In der Mitteilung des Europa-League-Teilnehmers heißt es: "Nachdem der Spieler über Unwohlsein und die typischen Krankheitssymptome klagte, wurde ein Test durchgeführt. Dieser brachte letztlich 'positiv' als Ergebnis hervor. Zeitnah wird sich die komplette Mannschaft der Eintracht sowie der Staff und einige Mitarbeiter aus dem Teamumfeld einem Test unterziehen und sich zudem in die obligatorische 14-tägige Quarantäne begeben."

8.03 Uhr: IOC-Präsident Bach: Wir bedenken verschiedene Szenarien

New York/Tokio (APA/dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach wehrt sich weiter vehement gegen jegliche Art von Spekulationen zu einer Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio wegen der Coronavirus-Krise. In einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Interview der "New York Times" sagte der 66 Jahre alte Deutsche: "Natürlich bedenken wir verschiedene Szenarien, aber im Gegensatz zu vielen anderen Sportverbänden oder Profi-Ligen sind wir noch viereinhalb Monate entfernt von den Spielen."

19. März

21.27 Uhr: Boxkampf im Tottenham-Stadion verschoben

Der Box-Schwergewichts-WM-Kampf zwischen dem britischen Titelverteidiger Anthony Joshua und dem Bulgaren Kubrat Pulew ist wegen der Coronavirus-Pandemie vom 20. Juni auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das im Tottenham-Hotspur-Stadion in London geplante Duell werde wohl erst gegen Jahresende stattfinden können, teilte IBF-Herausforderer Pulew am Donnerstag mit.

17.10 Uhr: Mehr Zeit für die Vereine im Financial Fairplay

Wegen der Coronavirus-Krise lässt die Europäische Fußball-Union UEFA den Clubs mehr Zeit, um die Vorgaben des Financial Fairplays zu erfüllen. Als "erste Maßnahme" und "Reaktion auf die aktuelle außergewöhnliche Situation" wurde die Frist für die Vereine, um nachzuweisen, dass sie keine ausstehenden Zahlungen gegenüber Clubs, Mitarbeitern und Steuerbehörden haben, bis 30. April verlängert.

Außergewöhnliche Ereignisse, die außerhalb der Kontrolle von Vereinen stehen, werden als "höhere Gewalt" angesehen und können zu einer anderen Beurteilung im Rahmen des Financial Fairplays führen.

Der Spielstopp im europäischen Fußball aufgrund der Coronavirus-Pandemie stellt viele Vereine vor wirtschaftliche Schwierigkeiten. Durch das Financial Fairplay wird die wirtschaftliche Situation der Clubs geprüft. Bei Verstößen können Vereine aus den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen werden.

16.01 Uhr: England pausiert den Fußball noch länger

Die durch die Coronakrise bedingte Fußballpause wird auch in England verlängert. Der dortige Fußballverband FA gab am Donnerstag bekannt, dass der Ball bis mindestens zum 30. April ruhen werde. Darauf einigte sich die FA mit der Premier League, der für die unteren Ligen zuständigen EFL sowie der Professionellen Spielergewerkschaft und dem Trainerverband.

"Die Entwicklung von COVID-19 bleibt unklar, und wir können jedem versichern, dass die Gesundheit und das Wohlergehen von Spielern, Mitarbeitern und Fans für uns Priorität haben", hieß es in der Mitteilung. "Wir werden weiterhin den Ratschlägen der Regierung folgen und zusammenarbeiten, um die Situation im Blick zu behalten und alle verfügbaren Möglichkeiten zu prüfen, damit wir Wege finden, die Saison wieder aufzunehmen, sobald die Bedingungen es erlauben."

Man habe kollektiv die Entscheidung der UEFA unterstützt, die EM 2020 zu verschieben, um im kommenden Sommer Platz für die ausstehenden Spiele zu schaffen, erklärte die FA, damit die nationalen und internationalen Wettbewerbe zu Ende gespielt werden können und "die Integrität jedes Wettbewerbs gewahrt wird".

Im Regelwerk der FA steht eigentlich, dass die Fußballsaison in England nicht später als am 1. Juni enden darf und jeder Wettbewerb in diesem Rahmen seinen Spielplan festlegen muss. Diese Regel gilt bis auf Weiteres nicht mehr. "Unser Vorstand hat zugestimmt, dass diese Befristung für die Saison 2019/20 mit Blick auf den Profifußball aufgehoben wird", teilte der Verband mit.

13.44 Uhr: Schweizer Fußballklub Sion kündigte Spielern fristlos

Der Schweizer Fußballerstligist FC Sion hat wegen des Coronavirus zu einer drastischen Maßnahme gegriffen. Der Club kündigte allen Spielern "aus guten Gründen" und "wegen höherer Gewalt" fristlos die Verträge.

Gegenüber der Tageszeitung "Blick" erklärte Präsident Christian Constantin: "Wir sind all unserer Einkommen beraubt. Es ist uns untersagt, ihnen ihre Arbeitsleistung anzubieten, und es ist ihnen untersagt, ihre Leistung zu erbringen."

12.47 Uhr: Mini-Feier bei der Übergabe des Olympischen Feuers

Das griechische Olympische Komitee (HOC) hat das Olympische Feuer am Donnerstag an die Organisatoren der kommenden Spiele in Tokio übergeben. Wegen der Coronavirus-Pandemie fand nur eine Mini-Zeremonie im marmornen Panathinaikon Stadion - dem Austragungsort der ersten Spiele der Neuzeit 1896 – statt. "Wir hoffen, dass das Olympische Feuer das Virus auslöscht", sagte HOC-Präsident Spyros Kapralos.

12.14 Uhr: Profis von Mönchengladbach verzichten auf Gehalt

Borussia Mönchengladbach ist der erste Profiverein in Fußball-Deutschland, bei dem die Spieler im Zuge der Coronavirus-Krise freiwillig auf Teile ihres Gehalts verzichten. Auch Trainer Marco Rose, Sportchef Max Eberl sowie die gesamte Klubführung tut es ihnen gleich. Damit will man eine Million Euro einsparen.

11.20 Uhr: Bayern-Stars mit erstem "Cyber-Training"

Die Fußball-Stars des FC Bayern München, darunter auch ÖFB-Star David Alaba, haben in der Coronavirus-Krise ihre erste Einheit unter den neuartigen Bedingungen absolviert. "Gestern hatten wir um elf Uhr erstmals unser 'Cyber-Training'. Alle waren motiviert, alle haben das sehr gut macht", erklärte Trainer Hansi Flick am Donnerstag.

"Es wird wichtig sein, dass wir täglich in Kontakt stehen. Es wird die Gesamtgruppe für das Training geben. Darüber hinaus habe ich aber auch schon angefangen, mich mit kleinen Spieler-Gruppen über Video-Calls auszutauschen", berichtete Flick.

11.01 Uhr: Formel-1-Rennställe wollen Regelreform verschieben

Die Formel-1-Teams drängen wegen der Coronavirus-Pandemie auf eine Verschiebung der für 2021 geplanten Regel-Revolution. Neun der zehn Rennställe haben sich Medienberichten zufolge für einen Aufschub der geplanten technischen Änderungen in die Saison 2022 stark gemacht. Nur Ferrari habe noch um Bedenkzeit gebeten, um die Folgen solch einer Entscheidung zu prüfen, heißt es.

9.57 Uhr: Österreichs Golfverband strebt keine Ausnahmeregelung an

Wegen der aktuellen Coronavirus-Ausnahme-Maßnahmen zur Beschränkung sozialer Kontakte sind derzeit auch alle Golfanlagen in Österreich geschlossen. Zuletzt aufgekommenen Anfragen um Prüfung von behördlichen Ausnahmegenehmigungen hat der Österreichische Golf-Verband (ÖGV) nun eine klare Absage erteilt. Es dürfe in diesen herausfordernden Zeiten keine Ausnahmen geben, hieß es in einer Stellungnahme. Die Murhof Legends wurden bereits abgesagt.

9.52 Uhr: NBA-Chef Silver hofft weiter auf Fortsetzung der Saison

Die National Basketball Association (NBA) setzt weiter darauf, die wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison noch beenden zu können, obwohl sie derzeit laut Teamquellen von einem "Best-Case-Szenario" mit einer rund dreimonatigen Pause bis Juni ausgeht. Um den Fans auch in Krisenzeiten weiter Sport bieten zu können, denkt die NBA darüber hinaus auch an außergewöhnliche Maßnahmen.

Es gebe Gespräche, ob eine Gruppe von Spielern beispielsweise für "eine gigantische Spendenaktion" zu einem Benefizspiel antreten könne, verriet NBA-Commissioner Adam Silver bei ESPN. Dafür soll es ein Protokoll erstellt werden, durch das bestimmte Profis auf das Coronavirus getestet und isoliert werden, um somit spielen zu können, sofern sie nicht infiziert sind. "Die Leute sind daheim eingesperrt, und ich glaube, dass sie Ablenkung brauchen. Sie müssen unterhalten werden", meinte Silver.

6 Uhr: Bundesligisten stellen auf Kurzarbeit um

Österreichs Profi-Fußball ist in Zeiten der Coronavirus-Pandemie auf der Suche nach Liquiditätssicherung. Die Bundesligisten prüfen derzeit auch die Inanspruchnahme staatlicher Hilfen, um den durch die Aussetzung des Spielbetriebs drohenden finanziellen Schaden zu begrenzen. Als ersten Schritt wollen einige Oberhaus-Clubs die neue Kurzarbeitsregelung nutzen.

In einer Videokonferenz am Mittwoch haben sich die Bundesliga und die Vertreter der Clubs durch die Verlängerung der Ligaaussetzung bis Anfang Mai Zeit gekauft. Im operativen Geschäft sind die wirtschaftlichen Geschäftsführer mit Szenarien von finanziellen Engpässen beschäftigt. "Das Liquiditätsthema ist derzeit kaum abschätzbar", sagte Sturm-Geschäftsführer Thomas Tebbich. Neben dem ruhenden Spielbetrieb sieht Tebbich andere Hürden: "Was ist mit den Partnern wie Sponsoren, wo die Vereine noch offene Forderung haben? Vielleicht haben auch die Zahlungsprobleme."